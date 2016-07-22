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中国财经报道 | 2016年 7月 22日 星期五 21:43 BJT

美国热股：Visa财年第三季获利优于预期，盘初小涨

路透7月22日 - 全球最大信用卡及借记卡公司Visa Inc 公布，财年第三季获利优于预期，因更多消费者使用信用卡和借记卡支付，公司并宣布50亿美元股票回购计划。

Visa股价周四收报78.79美元，周五盘初小涨0.30%，报79.03美元。(完) (编译 陈宗琦；审校 母红)

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