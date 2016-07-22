美国热股：Visa财年第三季获利优于预期，盘初小涨

企业并购：IT研究公司Gartner将收购CEB，交易价值26亿美元

路透1月5日 - 信息技术研究和咨询公司Gartner Inc 周四表示，将收购企业研究和分析服务提供商CEB Inc ，以扩大其企业服务业务；这笔现金加股票的收购交易价值26亿美元。