美国热股：AT&T第二季调整后利润符合预期，盘初小涨近1%

美国个股：马云对特朗普称，拟为美国企业与中国消费者牵线搭桥
路透纽约1月9日 - 中国电商阿里巴巴集团发言人Bob Christie称，执行董事长马云周一与美国当选总统特朗普会面，提出了阿里巴巴未来五年的新计划，将美国的一百万家小型企业接入阿里巴巴电商平台，面向中国消费者进行销售。
路透7月22日 - 美国第二大无线运营商--美国电话电报公司(AT&T) 周四公布的第二季调整后利润符合预期，该公司第二季吸引到新的无线服务用户签约，但付费电视用户减少。
AT&T股价周四收报42.52美元，周五盘初涨0.96%，报42.93美元。(完) (编译 陈宗琦；审校 母红)
路透纽约1月9日 - 中国电商阿里巴巴集团发言人Bob Christie称，执行董事长马云周一与美国当选总统特朗普会面，提出了阿里巴巴未来五年的新计划，将美国的一百万家小型企业接入阿里巴巴电商平台，面向中国消费者进行销售。
路透1月5日 - 信息技术研究和咨询公司Gartner Inc 周四表示，将收购企业研究和分析服务提供商CEB Inc ，以扩大其企业服务业务；这笔现金加股票的收购交易价值26亿美元。
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