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中国财经报道 | 2016年 7月 22日 星期五 21:40 BJT

美国热股：AT&T第二季调整后利润符合预期，盘初小涨近1%

路透7月22日 - 美国第二大无线运营商--美国电话电报公司(AT&T) 周四公布的第二季调整后利润符合预期，该公司第二季吸引到新的无线服务用户签约，但付费电视用户减少。

AT&T股价周四收报42.52美元，周五盘初涨0.96%，报42.93美元。(完) (编译 陈宗琦；审校 母红)

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