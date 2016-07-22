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货币新闻 | 2016年 7月 23日 星期六 03:03 BJT

纽约期市：阿拉比卡咖啡下跌，因哥伦比亚罢工结束和触动止损卖单

路透纽约/伦敦7月22日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五录得一个月来最大单日跌幅，受累于预计哥伦比亚卡车工人罢工结束后出口可能恢复正常，以及自动止损卖单被触发。

期糖转至平盘以上，但仍留守在略高于三周低位的本周区间之内，纽约可可则跟随英镑 走低。

9月阿拉比卡咖啡 收低4.95美分，或3.37%，报每磅1.419美元，此前下跌4.4%，至1.4035美元，为7月6日来最低水准。

哥伦比亚政府和卡车工人周五达成协议，结束影响咖啡出口的持续45日罢工。

交易商也表示，挂在1.44美元下方的止损卖单被触及，令跌势扩大，1.40美元料为技术支撑位。

9月罗布斯塔咖啡 收跌30美元，或1.7%，报每吨1,788美元。

糖市方面，巴西中南部甘蔗压榨速度快，令期糖在交易日大部份时间受压，交易员称，投机者持有大量净多头头寸，市场遭到抛售的风险增加。

10月原糖期货 收涨0.03美分，或0.15%，报每磅19.59美分。10月白糖期货 收低1.90美元，或0.35%，报每吨537.80美元。

9月伦敦可可 收涨22英镑，或0.93%，报每吨2,384英镑。9月纽约可可 收跌16美元，或0.55%，报每吨2,886美元，近月可可合约本周下跌5.8%，为1月来最大周度跌幅。(完)

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