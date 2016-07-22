纽约期市：阿拉比卡咖啡下跌，因哥伦比亚罢工结束和触动止损卖单

中国债市动态：现券和期货均走弱，节前资金趋紧打压情绪
路透北京1月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先升后震荡，国债期货亦明显走低。交易员表示，春节前资金面逐步趋紧，加之同业存单纳入同业负债的传闻，均打击市场情绪，预计短期现券仍将维持弱势。
路透纽约/伦敦7月22日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五录得一个月来最大单日跌幅，受累于预计哥伦比亚卡车工人罢工结束后出口可能恢复正常，以及自动止损卖单被触发。
期糖转至平盘以上，但仍留守在略高于三周低位的本周区间之内，纽约可可则跟随英镑 走低。
9月阿拉比卡咖啡 收低4.95美分，或3.37%，报每磅1.419美元，此前下跌4.4%，至1.4035美元，为7月6日来最低水准。
哥伦比亚政府和卡车工人周五达成协议，结束影响咖啡出口的持续45日罢工。
交易商也表示，挂在1.44美元下方的止损卖单被触及，令跌势扩大，1.40美元料为技术支撑位。
9月罗布斯塔咖啡 收跌30美元，或1.7%，报每吨1,788美元。
糖市方面，巴西中南部甘蔗压榨速度快，令期糖在交易日大部份时间受压，交易员称，投机者持有大量净多头头寸，市场遭到抛售的风险增加。
10月原糖期货 收涨0.03美分，或0.15%，报每磅19.59美分。10月白糖期货 收低1.90美元，或0.35%，报每吨537.80美元。
9月伦敦可可 收涨22英镑，或0.93%，报每吨2,384英镑。9月纽约可可 收跌16美元，或0.55%，报每吨2,886美元，近月可可合约本周下跌5.8%，为1月来最大周度跌幅。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透北京1月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先升后震荡，国债期货亦明显走低。交易员表示，春节前资金面逐步趋紧，加之同业存单纳入同业负债的传闻，均打击市场情绪，预计短期现券仍将维持弱势。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0627 1.0600 +0.25 +1.08 1.0513 美元/日圆 113.97 114.18 -0.18 -2.48 116.87 欧元/日圆 121.13 121.02 +0.09 -1.63 123.14 美元/瑞郎 1.0092 1.0122 -0.30 -0.84 1.0178 英镑/美元 1.2072 1.2043 +0.24 -2.14 1.2336 美元/加元 1.3150 1.3173 -0.17 -2.08 1.3430 美元/离岸人民币 6.8562 6.8584 -0.03 -1.67 6.9726 澳元/美元
0324GMT * 美元/韩元从技术阻力位1,187.3大幅回撤至1,180.2 * 从波林格下降通道上端转跌，确认看空观点 * 下降通道将驱使美元/韩元跌向1,162.0处的一目均衡云区 * 与特朗普就职相关的避险美元买盘减弱 * 特朗普经济政策不确定，汇市波动 * 对于新兴市场不利的贸易保护主义威胁可能不会全盘落实 (完) (编译 张涛；审校 张荻)