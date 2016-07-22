版本:
中国
市场报道 | 2016年 7月 23日 星期六 05:03 BJT

加拿大股市：收盘触及一年高位且连涨第四周，电信股表现出色

路透多伦多7月22日 - 加拿大主要股指周五触及一年最高收位，且连涨第四周，因电信股和公用事业股受买盘提振，抵销威朗制药 股价大跌带来的压力。

威朗制药大跌6.2%，此前美国监管机构对公司旗下一种眼药水表示关注。

电信股攀升1.3%，罗渣士电讯集团 上涨2.1%，因盈利上升。同业Telus Corp 上涨1.6%，BCE Inc 涨0.6%，两家公司尚未公布业绩。

公用事业股攀升0.7%。

电信股和公用事业股均属于派息股，对寻找收益的投资者来说具有吸引力。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨34.83点，或0.24%，报14,600.66点，此为去年7月17日来最高收位。十大类股中有八种收高。

能源股上涨0.6%，尽管油价下跌，因对供应过剩的忧虑加重。(完) 　　

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐