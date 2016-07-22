标题新闻：惠誉确认俄罗斯“BBB-”长期本币发行人违约评等(IDR)，评等展望为负面

中国债市动态：现券和期货均走弱，节前资金趋紧打压情绪
路透北京1月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先升后震荡，国债期货亦明显走低。交易员表示，春节前资金面逐步趋紧，加之同业存单纳入同业负债的传闻，均打击市场情绪，预计短期现券仍将维持弱势。
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路透北京1月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先升后震荡，国债期货亦明显走低。交易员表示，春节前资金面逐步趋紧，加之同业存单纳入同业负债的传闻，均打击市场情绪，预计短期现券仍将维持弱势。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0627 1.0600 +0.25 +1.08 1.0513 美元/日圆 113.97 114.18 -0.18 -2.48 116.87 欧元/日圆 121.13 121.02 +0.09 -1.63 123.14 美元/瑞郎 1.0092 1.0122 -0.30 -0.84 1.0178 英镑/美元 1.2072 1.2043 +0.24 -2.14 1.2336 美元/加元 1.3150 1.3173 -0.17 -2.08 1.3430 美元/离岸人民币 6.8562 6.8584 -0.03 -1.67 6.9726 澳元/美元
0324GMT * 美元/韩元从技术阻力位1,187.3大幅回撤至1,180.2 * 从波林格下降通道上端转跌，确认看空观点 * 下降通道将驱使美元/韩元跌向1,162.0处的一目均衡云区 * 与特朗普就职相关的避险美元买盘减弱 * 特朗普经济政策不确定，汇市波动 * 对于新兴市场不利的贸易保护主义威胁可能不会全盘落实 (完) (编译 张涛；审校 张荻)