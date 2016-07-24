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亚洲 | 2016年 7月 24日 星期日 14:36 BJT

金砖国家：7月22日股汇市收盘纵览

路透7月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月22日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.21%，报869.3点。

中国股市：沪综指收盘下跌，谨慎观望情绪令反弹难持续

中国汇市：中间价劲升带动人民币收涨，客盘结汇意愿上升减轻贬值压力

香港股市：跟随亚洲股市下跌，此前企业财报拖累美股涨势止步

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巴西股市：拉丁美洲股市全线上涨，跟随美股走势，受助于制造和科技类股上扬。指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.64%，报57,002.080点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2575/81，上日收报3.2810/16。

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南非股市：指标Top-40指数 收盘上涨0.03%，报46,285.24点；大盘综合指数 收盘上涨0.06%，报53,005.22点。

南非汇市：兰特兑美元回落，因经济成长忧虑打压

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印度股市：日内收高，但周线略微下跌，企业财报带来提振，除此之外市场表现平乏。BSE指数 收盘上涨0.33%，报27,803.24点；NSE指数 收盘上涨0.37%，报8,541.2点。

印度汇市：卢比兑美元 收报67.08/67.09，上日收报67.17/67.18。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌1.17%，报935.98点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌1.12%，报489.64点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.79%，报64.88；卢布兑欧元 贬值0.21%，报71.15。(完) (编译 王丽鑫；审校 张若琪)

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