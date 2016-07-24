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货币新闻 | 2016年 7月 24日 星期日 16:31 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货7月19日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年7月19日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告
，每口以5,000蒲式耳计：

           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                        未平仓合约(771,578口)
    291,262   89,116   88,825  340,337  505,642  720,424  683,583   51,154  87,995
    
    较7月12日变动(未平仓合约：增加5,541口)
    
       -736   13,224   -2,609    8,600   -1,520    5,255    9,095      286  -3,554
     
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       37.7     11.5     11.5     44.1     65.5     93.4     88.6      6.6    11.4
    
    各类交易商数量(总计为673家)
        210      143      166      201      262      495      507
    (完)                   

  

 (编译 王丽鑫；审校 张若琪)

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