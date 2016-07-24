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货币新闻 | 2016年 7月 25日 星期一 07:27 BJT

国际油市：原油持于两个月低位附近，因担心供应过剩

纽约商品期货交易所(NYMEX)9月原油期货 跌0.05美元至每桶44.14美元，上周五收跌0.56美元。

利比亚增加原油出口的希望受到重击，因利比亚国家石油公司的负责人反对政府和地方武装就重新开放主要港口达成的协议。

G20(20国集团)财长和央行行长会议周日发布公报称，全球最大经济体将发挥作用支持全球经济增长，更好地共享贸易优势。英国退欧影响以及担心贸易保护主义抬头，是此次G20财长和央行行长会议的主要议题。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布，7月19日止一周，货币基金的美国原油净多头仓位和期权仓位降至4个月低点。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫/侯雪苹；审校 张若琪/张荻)

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