国际油市：原油持于两个月低位附近，因担心供应过剩

台湾债市：五年券106/2殖利率盘初微跌，空单量破百亿台币引发小轧空
路透台北1月17日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周二盘初微跌。交易员表示，由于106/2周一空单量增加28亿至114.5亿台币，不仅超过总发行量250亿台币三分之一水准，也突破百亿大关，带动该券盘初小幅轧空走势，惟追价意愿低弱压抑殖利率续跌空间。
纽约商品期货交易所(NYMEX)9月原油期货 跌0.05美元至每桶44.14美元，上周五收跌0.56美元。
利比亚增加原油出口的希望受到重击，因利比亚国家石油公司的负责人反对政府和地方武装就重新开放主要港口达成的协议。
G20(20国集团)财长和央行行长会议周日发布公报称，全球最大经济体将发挥作用支持全球经济增长，更好地共享贸易优势。英国退欧影响以及担心贸易保护主义抬头，是此次G20财长和央行行长会议的主要议题。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布，7月19日止一周，货币基金的美国原油净多头仓位和期权仓位降至4个月低点。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫/侯雪苹；审校 张若琪/张荻)
路透台北1月17日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周二盘初微跌。交易员表示，由于106/2周一空单量增加28亿至114.5亿台币，不仅超过总发行量250亿台币三分之一水准，也突破百亿大关，带动该券盘初小幅轧空走势，惟追价意愿低弱压抑殖利率续跌空间。
路透上海1月16日 - 中国进出口银行周二公告，将于周四(19日)招标增发至多120亿元三期固息债，期限 包括三年、五年和10年。 上述三期债分别为该行2016年第15期 、第16期 和第10期<CN160310=CFXS >的增发债，票面利率分别为3.15%、3.30%、3.18%。 具体发行条款如下： 2016年第15/16/10期增发债 ---------------------------------------------------------------- 招标规模上限 3/5/10年：40亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 1月19日10:00-11:30 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 1月20日 起息日 3/5年：2016年12月5日；10年：2016年9月5日 发行期
路透1月17日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为G MT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定) 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017-01-17 BMO UNH.N Q4 2016 联合健康集团(UnitedHealth Group) 2017-01-17 BMO CMA.N Q4 2016 Comerica Inc 2017-01-17 BMO MS.N Q4 2016 摩根士丹利 2017-01-17 AMC CSX.OQ Q4 2016 CSX Corp 2017-01-17 AMC UAL.N Q4 2016 联合大陆控股(United Continental Holdings) 2017-01-17(预估) AMC L