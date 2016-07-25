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市场报道 | 2016年 7月 25日 星期一 08:08 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--7月25日-8月1日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值        前值
    
    7月25日当周
    
    7月25日(一)
    1430 美国达拉斯联储制造业活动指数                  7月        --      负18.30 
    
    7月26日(二)
    1300 美国Case-Shiller经季调房价指数(较前月)        5月      +0.2%        +0.5%
                        未经季节调整房价指数(较前月)            +1.1%        +1.1%
                                房价指数(较上年同期)            +5.6%        +5.4%
    1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)         7月初值         --        51.20
                   服务业PMI                                     52.0         51.4
    1400 美国消费者信心                                7月       95.8         98.0
    1400 美国新屋销售年率(万户)                        6月       56.0         55.1
             新屋销售(较前月)                                   +1.6%        -6.0%
    1400 美国里奇蒙联储综合制造业指数                  7月         --          负7
    1430 美国达拉斯联储服务业营收指数                  7月         --         15.6
    
    7月27日(三)
    1100 美国MBA抵押贷款市场指数                      前周         --        614.3
                抵押贷款再融资指数                                 --      2,843.7
    1130 美国建筑许可年率(万户)                   6月修正值        --        115.3
             建筑许可(较前月)                                      --        +1.5%
    1230 美国耐久财(耐用品)订单(较前月)                6月      -1.1%        -2.3%
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                       +0.3%        -0.3%
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                          --        -0.9%
             扣除飞机的非国防资本财订单(较前月)                    --        -0.4%
    1400 美国成屋待完成销售(较前月)                 　 6月      +1.8%        -3.7%
    1800 美联储联邦基金利率                                    0.375%   0.25-0.50%
    
    7月28日(四) 
    1230 美国商品贸易收支(亿美元)                  6月初值         --    逆差605.9
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)           7月23日当周        --         25.3
                 四周均值(万人)                                    --       25.775
                 续请失业金人数(万人)           7月16日当周        --        212.8
    
    7月29日(五)
    1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率          第二季初值      +2.6%        +1.1%
             最终销售                                           +3.0%        +1.3%
             消费者支出                                            --        +1.5%
             GDP平减指数                                        +1.8%        +0.4%
             个人消费支出(PCE)物价指数                             --        +0.2%
             核心PCE物价指数                                    +1.7%        +2.0%
    1230 美国薪资                                   第二季         --        +0.7%
             雇佣成本指数                                       +0.6%        +0.6%
    1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月)              5月       -0.4%        +0.1%
    1230 加拿大工业产品价格(较前月)                   6月       +0.5%        +1.1%
                           (较上年同期)                            --        -1.1%
    1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                7月        54.1         56.8
    1400 美国密西根大学消费者信心指数             7月终值        90.5         89.5
                             现况指数                           109.0        108.7
                             预期指数                            79.5         77.1
    
    8月1日当周
    
    8月1日(一)
    1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       7月终值        --          52.9
    1400 美国建筑支出                                  6月        --         -0.8%
    1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数               7月      53.0          53.2
                        投入物价分项指数                          --          60.5
                            就业分项指数                          --          50.4
                          新订单分项指数                          --          57.0
    (完)
     
        经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 　 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 张若琪 审校 李爽)

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