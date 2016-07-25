重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

标题新闻：德国汉莎航空和阿联酋阿提哈德航空商谈合并事宜，后者可能通过增资持有汉莎30-40%股份
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以下为路透中文新闻为您整理的7月18日-7月22日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周升值0.15%至逾两周高点。上周美元指数大涨拉低周一人民币中间价，并压制汇价稳步下滑，最终周一收盘在逾五年半新低，且夜盘时段跌破6.7元关口；但监管层似乎不愿意看到汇价过快下行并引发可能的恐慌购汇，周二开始监管层通过影响收盘价来影响第二日中间价，并在盘中持续向市场提供美元流动性，至本周五收盘汇价已自低点6.7030元拉升300余点，亦成功刺激客盘结汇力量，预计短期人民币仍有一定升值空间。 公开市场操作: --半年缴税因素引发中国银行间市场本周流动性趋紧，央行除及时出手续做MLF(中期借贷便利)外，公开市场逆回购也顺势增加，加上缺席已久的央票到期支撑，当周公开市场转为净投放逾2,600亿元人民币。
业内人士指出，目前作为长期资金供给的MLF余额已高达约1.8万亿，仅就流动性总量考虑，以降准替换部分MLF未为不可；但从稳定市场预期角度来看，央行可能还在等待更佳的政策出台时机。
债市: --中国银行间债市现券收益率当周下行，一二级配置需求和交易情绪均向好，以往不甚活跃的15-30年期限的利率债表现抢眼，收益率迅速下降，曲线进一步扁平化。不过本周缴税压力显现，银行间资金面连日趋紧，市场猜测央行汇市维稳干预亦有影响，下周继续关注流动性会否好转。
票据: --在大型银行收票支撑下，已处低位的中国票据转贴利率当周继续小降，不过因总体票源不多，成交活跃度一般；交易员称，过低的价格严重挤压盈利空间，正常来说再下行动力不大，下一步还要继续关注大行动向。
股市: --中国股市沪综指 在连涨三周后，本周累计下跌1.36%。股指面临3,100点整数关口技术压力，热点题材的轮动难以改变当前谨慎观望气氛，整周大盘维持弱势调整，周五沪综指收报3,012.816点。 (完) (整理 张金栋/李宏薇/吕雯瑾; 审校 乔艳红)
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欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉鱼县城镇建设 3 7 1/18簿记建档 *上限6.50% AA- 1/19-1/20 广州证券 投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 -- AA- 1/20
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今日拆款需求略有增加但并不殷切 ，手中剩余资金虽然不易消化，但没有出现削价竞争，利率大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0. 38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，主要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外， 还有数档国际版债券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，操作上还是趋于谨慎。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下来有公