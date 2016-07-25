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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 08:30 BJT

重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的7月18日-7月22日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周升值0.15%至逾两周高点。上周美元指数大涨拉低周一人民币中间价，并压制汇价稳步下滑，最终周一收盘在逾五年半新低，且夜盘时段跌破6.7元关口；但监管层似乎不愿意看到汇价过快下行并引发可能的恐慌购汇，周二开始监管层通过影响收盘价来影响第二日中间价，并在盘中持续向市场提供美元流动性，至本周五收盘汇价已自低点6.7030元拉升300余点，亦成功刺激客盘结汇力量，预计短期人民币仍有一定升值空间。 公开市场操作: --半年缴税因素引发中国银行间市场本周流动性趋紧，央行除及时出手续做MLF(中期借贷便利)外，公开市场逆回购也顺势增加，加上缺席已久的央票到期支撑，当周公开市场转为净投放逾2,600亿元人民币。

业内人士指出，目前作为长期资金供给的MLF余额已高达约1.8万亿，仅就流动性总量考虑，以降准替换部分MLF未为不可；但从稳定市场预期角度来看，央行可能还在等待更佳的政策出台时机。

债市: --中国银行间债市现券收益率当周下行，一二级配置需求和交易情绪均向好，以往不甚活跃的15-30年期限的利率债表现抢眼，收益率迅速下降，曲线进一步扁平化。不过本周缴税压力显现，银行间资金面连日趋紧，市场猜测央行汇市维稳干预亦有影响，下周继续关注流动性会否好转。

票据: --在大型银行收票支撑下，已处低位的中国票据转贴利率当周继续小降，不过因总体票源不多，成交活跃度一般；交易员称，过低的价格严重挤压盈利空间，正常来说再下行动力不大，下一步还要继续关注大行动向。

股市: --中国股市沪综指 在连涨三周后，本周累计下跌1.36%。股指面临3,100点整数关口技术压力，热点题材的轮动难以改变当前谨慎观望气氛，整周大盘维持弱势调整，周五沪综指收报3,012.816点。 (完) (整理 张金栋/李宏薇/吕雯瑾; 审校 乔艳红)

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