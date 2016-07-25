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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 08:00 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--7月25日

路透7月25日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7571
港元 )
    
    美国股市周五收盘上扬，道琼工业指数 收高53.62点，或0.29%，至18,570.85点，连续第四周录得
周线上涨，受助于电信巨头美国电话电报公司(AT&T) 和威瑞森通讯(Verizon Communications) 股
价上涨。 
    
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              127.040     0.51        41546       9.855       -0.46
 中国铝业                            8.210       -1.08       9454        2.547       -0.10
 中国移动                            62.290      -0.24       81736       96.638      0.09
 中国人寿                            11.420      0.71        158547      17.717      -0.02
 中石油                              68.910      0.72        19167       5.345       -0.46
 中石化                              73.210      0.87        9627        5.679       0.16
 汇丰控股                            32.380      -0.31       1307754     50.235      -0.23
 中电信                              49.670      1.66        4758        3.853       0.86
 中国联通                            10.370      0.19        85311       8.044       -0.32
 兖州煤业                            6.370       -0.62       2247        4.941       1.05
 华能国际                            23.830      -0.75       19644       4.621       0.68
 南方航空                            31.050      -0.32       675         4.817       0.36
 东方航空                            27.980      -1.62       3216        4.341       0.25
 中芯国际                            4.200       0.72        15382       0.652       -1.27
 （完）

 (整理 梁慧仪)

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