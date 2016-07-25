欧洲经济指标预测--7月25日-8月1日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月25日当周 7月25日(一) 0800 德国Ifo企业景气判断指数 7月 107.5 108.7 现况指数 114.0 114.5 预期指数 101.2 103.1 1000 英国CBI总工业订单差值 7月 -- 负2 7月26日(二) 0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 6月 -- 42.187 7月27日(三) 0600 德国GfK消费者信心指数 8月 9.9 10.1 0600 德国进口物价(较前月) 6月 +0.6% +0.9% (较上年同期) -4.6% -5.5% 0600 瑞士瑞银消费指标 6月 -- 1.35 0645 法国消费者信心指数 7月 97 97 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -- +0.3% 0800 意大利企业信心指数 7月 101.9 102.8 0800 意大利消费者信心指数 7月 109.2 110.2 0800 欧元区M3货供额(年增率) 6月 +4.9% +4.9% 针对家庭放款 -- +1.6% 0830 英国GDP(较前季) 第二季初值 +0.5% +0.4% (较上年同期) +2.1% +2.0% 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 7月 -- 正4 7月28日(四) 0600 英国Nationwide房价(较前月) 7月 -0.2% +0.2% (较上年同期) +4.5% +5.1% 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 7月 减少0.2 减少0.6 未经季节调整失业人数(万人) 266.8 261.4 经季节调整失业率 6.1% 6.1% 经季节调整失业人数(万人) -- 269.0 0800 意大利薪资指数(较前月) 6月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.6% 0900 欧元区企业景气指数 7月 0.16 0.22 经济景气指数 103.7 104.4 工业景气指数 负3.5 负2.8 服务业景气指数 10.3 10.8 消费者信心指数终值 负7.9 负7.3 消费者通胀预期指数 -- 5.1 生产者通胀预期指数 -- 0.7 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 7月初值 +0.3% +0.1% (较上年同期) +0.3% +0.2% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.2% +0.1% (较上年同期) +0.3% +0.3% 2305 英国GfK消费者信心指数 7月 负8 负1 7月29日(五) 0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初值 +0.2% +0.6% 0600 德国实质零售销售(较前月) 6月 持平 +0.9% (较上年同期) +1.2% +2.6% 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 7月初值 +0.4% +0.3% 0645 法国消费者支出(较前月) 6月 +0.1% -0.7% 0700 瑞士KOF领先成长指标 7月 101.0 102.4 0800 意大利失业率 6月 11.4% 11.5% 0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月初值 -- +0.1% (较上年同期) -- -0.4% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -1.9% +0.2% (较上年同期) -0.2% -0.2% 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 6月 增加14 增加15.03 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加25 增加28.24 抵押贷款批准件数(件) 65,650 67,042 M4货供额(较前月) -- +1.2% 0900 欧元区国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初值 +0.3% +0.6% (较上年同期) +1.6% +1.6% 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)7月初值 +0.1% +0.1% 0900 欧元区失业率 6月 10.1% 10.1% 1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -- +0.5% (较上年同期) -- -3.7% 8月1日当周 8月1日(一) 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 7月 -- 53.5 0750 法国Markit制造业PMI 7月 -- 48.6 0755 德国Markit/BME制造业PMI 7月 -- 53.7 0800 意大利经季节调整的工业生产(较前月) 6月 -- -0.6% 经工作日调整(较上年同期) -- -0.6% 0800 欧元区Markit制造业PMI 7月终值 -- 51.9 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结