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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 08:10 BJT

《中国报摘》--中国证券报7月25日

* 头版头条:

--分析人士认为，在国企改革和供给侧改革带动下，105家央企的并购重组进程将加快。国企改革试点名单正陆续公布，试点企业和其他央企的改革改组方案的审批将加速并进入执行阶段。其中，国有资本投资运营公司是关注的焦点之一，中粮、国投、诚通将是本轮央企改革的先锋。

　

* 其他:

--为更好地落实金融系统绿色发展的总体部署，央行正在推动绿色金融地方试点工作。《金融行业“十三五”规划》按计划将于10月出台，发展绿色金融将成为重要内容。

--大智慧 公告称，公司董事长张长虹由于个人原因，向董事会申请辞去所担任的董事长等职务。此前该公司因虚报2013年业绩，证监会对五名责任人员采取证券市场五年禁入措施。

--中海油服 公告称，计提资产减值损失约71亿元人民币，受此影响，预计2016年上半年净利润为-84亿元左右。

--中国社科院发布住房发展报告认为，2016年下半年到2017年上半年，房地产市场可能会迎来一个短期调整期。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 徐永; 审校 张喜良)

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