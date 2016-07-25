版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 08:21 BJT

《香港报摘》--经济日报7月25日

* 要闻版头条：

--蓝筹业绩潮本周揭开战幔，恒指 上升动力备受考验。包括汇丰 及友邦 在内，占恒指权重25%的八只成分股将于未来两周相继放榜，过去一个月急升逾2,000点的港股，短线或整固。

* 其他：

--收市竞价交易时段将于今日卷土重来，港交所 市场主管李国强强调，今次已加入参考股价上下波幅不多于5%等措施，令2009年汇丰在收市竞价被压低至33港元震撼场面不会再现。

--蓝筹赌股金沙中国 将于香港时间周二凌晨公布第二季业绩，为澳门博彩股业绩揭开序幕。综合六间券商的预测，第二季行业现金经营溢利（EBITDA）料达13.93亿美元，按季跌约5.6%。其中，澳博 表现料最为失色，第二季EBITDA或按季跌逾一成，远逊行业平均值。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘

中国报摘

香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐