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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 08:25 BJT

标题新闻：澳洲超市巨头Woolworths将通过裁员、关闭店铺和出售业务等措施进行结构重组

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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