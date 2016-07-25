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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 08:23 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月25日

*工商时报：

--新政府首次举行的行政院科技会报明日召开，会中将拍板2017年度科技预算，初步匡列1,072亿台币，较2016年度法定预算成长4.9%，五大创新、循环经济及新农业投入约400亿，其中100亿将规划旗舰方案，由跨部会合作提亮点计划。

--证交所转投资台湾指数公司周三将发布一档彰显台湾资本市场高殖利率特色，成分股150档的稳定成长高股利指数，作为政府及寿险基金等中长期退休基金追踪指数，及投资人参与配发优质高股利企业投资新标的。

*经济日报：

--交通部公布6月陆客来台27.1万余人次，较去年同期减少11%，是30个月来新低。旅行业忧心，陆客火烧车事件可能进一步打击陆客来台意愿，加上业界盛传陆方会启动另一波限缩陆客来台措施，未来三个月旅游市场将受冲击。

--苹果 iPhone 7新机发表倒数计时。市场传出，苹果为刺激买气，拟调降非美市场入门款(32GB容量)新机售价100美元，将有助拉抬今年iPhone销售逾2亿支，对台积电 等苹概股有利。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 张喜良)

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