《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月25日

标题新闻：德国汉莎航空和阿联酋阿提哈德航空商谈合并事宜，后者可能通过增资持有汉莎30-40%股份
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
*工商时报：
--新政府首次举行的行政院科技会报明日召开，会中将拍板2017年度科技预算，初步匡列1,072亿台币，较2016年度法定预算成长4.9%，五大创新、循环经济及新农业投入约400亿，其中100亿将规划旗舰方案，由跨部会合作提亮点计划。
--证交所转投资台湾指数公司周三将发布一档彰显台湾资本市场高殖利率特色，成分股150档的稳定成长高股利指数，作为政府及寿险基金等中长期退休基金追踪指数，及投资人参与配发优质高股利企业投资新标的。
*经济日报：
--交通部公布6月陆客来台27.1万余人次，较去年同期减少11%，是30个月来新低。旅行业忧心，陆客火烧车事件可能进一步打击陆客来台意愿，加上业界盛传陆方会启动另一波限缩陆客来台措施，未来三个月旅游市场将受冲击。
--苹果 iPhone 7新机发表倒数计时。市场传出，苹果为刺激买气，拟调降非美市场入门款(32GB容量)新机售价100美元，将有助拉抬今年iPhone销售逾2亿支，对台积电 等苹概股有利。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 张喜良)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉鱼县城镇建设 3 7 1/18簿记建档 *上限6.50% AA- 1/19-1/20 广州证券 投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 -- AA- 1/20
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今日拆款需求略有增加但并不殷切 ，手中剩余资金虽然不易消化，但没有出现削价竞争，利率大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0. 38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，主要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外， 还有数档国际版债券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，操作上还是趋于谨慎。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下来有公