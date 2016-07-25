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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 08:27 BJT

《香港报摘》--信报7月25日

* 要闻版头条：

--楼市再度转旺，准买家提速入市，＂零议价＂及高市价成交重现，银行按揭取态亦随即变得进取。报章追踪全港20个主要二手私人屋苑，发现其中10个屋苑的网上估价在不足两周已见调升，新界＂上车＂屋苑占七个，升幅较明显。

* 其他：

--澳门旅游局下令位于氹仔的北京王府大饭店临时封闭六个月。持有该酒店内赌场业务＂希腊神话＂24.8%股权的奥玛仕国际 公告指，公司与北京王府大饭店已同意及着手成立特别工作委员会，处理及解决临时封闭的问题；又指虽然酒店被封，但希腊神话仍可继续营运。

--碧桂园 副总裁朱剑敏表示，集团将加入＂产城融合＂的发展行列，首批发展的＂科技小镇＂有二至三个，包括东莞及惠州等深圳周边城市，投放于每个小镇的发展金额不少于300亿元人民币，预料可创造8-9万个就业机会。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 张喜良)

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