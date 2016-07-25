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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 08:37 BJT

永安期货：中国期指遇阻回落，多头内部出现分歧

以下内容节选自7月25日的《期货日报》：

经过持续上涨之后，上周上证综指上涨动力衰竭，转而走弱，全周仅有周四小幅上扬，其余交易日尽数收跌，最终回落至3000点附近。期指各品种均有不同程度下跌，其中IH跌幅相对较大，主力合约当周下跌1.9%，IF及IC跌幅则分别为1.5%和0.8%。基差方面，截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水31点、11.8点和118.3点。

　　主力持仓方面，三个品种多空持仓均有不同程度回升。IF前20名多空主力分别增仓3255手和2993手，净多持仓小幅增加262手，至386手；IH多空持仓分别为8275手和8475手，净空持仓200手，基本恢复至交割前水平；IC多空主力双双增仓2000手之上，但由于空头势强，净空持仓增至1000手以上。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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