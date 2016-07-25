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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 08:46 BJT

《全球汇市》美元兑欧元和日圆上涨，因风险意愿占据主导

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0959  1.0973  -0.13  +0.91  1.0860
    美元/日圆            106.42  106.06  +0.34 -11.54  120.30
    欧元/日圆         116.64  116.48  +0.14 -10.60  130.47
    美元/瑞郎            0.9887  0.9869  +0.18  -1.31  1.0018
    英镑/美元            1.3121  1.3106  +0.11 -10.97  1.4738
    美元/加元            1.3131  1.3124  +0.05  -5.12  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6865  6.6818  +0.07  +1.80  6.5680
    澳元/美元            0.7472  0.7461  +0.15  +2.71  0.7275
    新西兰元/美元        0.6989  0.6997  -0.11  +2.40  0.6825
    澳元/日圆         79.510  79.140  +0.47  -9.26  87.620
    新西兰元/日圆     74.400  74.140  +0.35  -9.25  81.980
    英镑/日圆         139.65  138.99  +0.47 -21.20  177.22
    澳元/新西兰元     1.0686  1.0644  +0.39  +0.21  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 汪红英/许娜/王颖；审校 龚芳/王兴亚/张若琪)

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