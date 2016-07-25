《中国重要政经日程》--7月25日-9月11日

标题新闻：德国汉莎航空和阿联酋阿提哈德航空商谈合并事宜，后者可能通过增资持有汉莎30-40%股份
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=============================今日重要政经日程==========================
7月25日（周一）
*--国务院新闻办公室定于2016年7月25日（星期一）上午10时在国务院新闻办新闻发布厅举行新闻发布会，国家发展改革委副主任张勇介绍《关于深化投融资体制改革的意见》有关情况。
*--国新办定于2016年7月25日（星期一）下午3时就2016年上半年工业通信业发展情况举行新闻发布会，工业和信息化部副部长冯飞介绍2016年上半年工业通信业发展情况。
=============================近期重要政经日程==========================
7月29日（周五）
--中国城市和小城镇改革发展中心、中国智慧城市发展联盟主办的“2016中国智慧城市年度论坛”将于北京举行。
*--7月29日9:00国经中心第八十五期经济每月谈。2016年7月29日在北京梅地亚中心三层第七会议室举行。
8月31日（周三）
--G20财政和央行副手会（公报磋商）在浙江杭州举行，至9月1日。
9月1日（周四）
--G20第四次协调人会议、协调人与财政和央行副手联席会议（公报磋商）在浙江杭州举行，至2日。
9月3日（周六）
--G20工商峰会在浙江杭州举行。
9月4日（周日）
--2016年G20领导人峰会在浙江杭州举行，至5日。会后，中国国家主席习近平将举行中外记者会，介绍峰会成果。
9月11日（周日）
--中国-东盟商务与投资峰会在广西南宁举行，将举办论坛34个；中国和东盟官员将出席参会，并参加系列活动。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 陈杨；审校 李文科)
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欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉鱼县城镇建设 3 7 1/18簿记建档 *上限6.50% AA- 1/19-1/20 广州证券 投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 -- AA- 1/20
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今日拆款需求略有增加但并不殷切 ，手中剩余资金虽然不易消化，但没有出现削价竞争，利率大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0. 38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，主要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外， 还有数档国际版债券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，操作上还是趋于谨慎。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下来有公