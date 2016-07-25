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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 08:37 BJT

格林大华期货：上期有色金属指数后期有望走出逐步攀升行情

以下内容节选自7月25日的《期货日报》：

进入三季度后，上期有色金属指数逐步上涨，最高冲至2365点后，受上行通道压制有所回调。从影响有色金属的因素来看，美联储7月加息的可能性已经很小，后期如果美国经济数据有所改善，9月或12月成为加息时点，这就给有色金属价格留下了时间和空间。另外，随着中国汽车业和电力需求的同比增长，有色金属消费量也将有所恢复。我们认为，中国传统工业旺季的需求预期将主导7月末以及8月的行情走向，从技术面来看，似乎价格已经突破了长期下行通道的上沿压制，后市上期有色金属指数有望走出一波逐步攀升行情。

　　从有色金属价格趋势来看，技术上短期承压，但随着三季度中国工业旺季的逐步临近，有色金属仍将保持上涨格局。我们认为，本周上期有色金属指数将会面临2370点一线的压力，2260点为支撑。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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