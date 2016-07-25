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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 08:40 BJT

中银国际：郑商所易盛农期指数回归弱势调整格局

以下内容节选自7月25日的《期货日报》：

受权重品种影响，上周易盛农期指数较前期高位回落，截至7月22日，报收于1134.99点，较前一周下跌36.63点。

　　权重品种方面，市场预计美豆产区受拉尼娜天气因素影响有限，前期46.7蒲式耳/英亩的大豆单产或将上调，导致美豆上周大幅下挫，内外盘粕类商品受累大幅下跌。华东华中地区强降雨天气使水产业受损严重，短期内仍未恢复，影响菜粕购销。近日来菜粕成交清淡，亦令现货行情难以回升，目前沿海地区菜粕价格位于2550—2800元/吨一线。当前市场振荡偏空，具体方向还需关注美豆产区天气及后续进口菜籽政策。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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