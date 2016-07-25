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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 08:43 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息7月25日

**上海证券报**

--格力电器 董事长兼总裁董明珠首次正式宣布格力进入多元化时代。这意味着，格力电器自成立以来一直坚持的空调制造单一主业格局被打破。

**证券时报**

--统计数据显示，今年以来，上市券商新设营业部数量259家，超过去年全年获批新设营业部数量的总和。加之非上市券商，全行业今年累计新设营业部超过600家。

**人民日报**

--中国人民银行广州分行和香港金融管理局日前在广州联合召开了“粤港电子支票联合结算业务”发布会，宣布广东自贸区在全国率先实现香港电子支票的跨境托收。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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