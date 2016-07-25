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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 08:53 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息7月25日

* 明报：

--由恒基地产 及新鸿基地产 两大发展商以1港元出租土地发展的新田购物城，开幕日期一再推迟至今年9月底。负责租务的立法会议员黄定光表示，因接驳变压电路问题致工程延误，但仍争取于9月28日开幕。

* 苹果日报：

--中银香港 完成放售南洋商业银行、拟向母公司中行 购入泰国及马来西亚资产后，消息引述管理层称，中银在核心资本充裕下，对在下月公布的中期业绩宣派特别股息取态积极，集团完成收购中行余下东盟四国及其他区内资产后，下一步将会研究调配剩余资金增强业务功能，其中包括向中行购入余下的中银人寿股权，以及投行中银国际的权益。

* 星岛日报：

--消息指，中国建筑国际 有份持股的合肥市国企子公司安徽兴泰融资租赁，计划来港上市，初步预期集资约39亿港元，保荐人为海通国际。

* 文汇报：

--今年3月海通国际 首次发行认股证进军轮证市场。该行股票衍生产品董事总经理杜劲松指出，牛熊证和窝轮（认股权证）是金融市场重要工具，预料内地投资者对产品有很大需求，市场前景无可限量。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。

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