港报社评：拒＂直升机撒钱＂，无碍日央扩量宽--经济日报7月25日

日央行长黑田东彦重申，不会＂直升机撒钱＂，令外界对日央今周会否扩大量宽更抱疑问。黑田的不会直升机撒钱论，其实不排除扩量宽，且政经现实逼人，再扩量宽应拖不了多久。

美国储局和日本央行都于本周议息，外界对储局本月不加息，并无悬念；但对日央会否再扩量宽，信心则只有一半，尤其黑田正在调控市场预期，不希望市场对日本大放水抱太大期望。由于安倍晋三领导的自民党于本月中旬的参议院选举中大胜，加上传出储局前主席伯南克教路直升机撒钱，令市场预期大幅升温，日央连忙降温，先有外媒报道黑田强调日本无需要亦无可能直升机撒钱，惟随即被指只是上月即日本参议院选举前的录影，黑田遂藉二十国集团（G20）财长与央行行长会议之机，重申不会直升机撒钱，以降市场预期。

由于日央多次量宽功效短暂甚或如泥牛入海，加上副作用如负利率反损银行盈利等，日央今年来已多番对安倍加码量宽的要求，施以拖字诀，但还可拖多久呢？

首先，要留意黑田将＂直升机撒钱＂定义为日央直接承销政府债务，或把财政及货币政策结合成单一措施，强调此在发达国家并不容许，但这并不包括扩大量宽，如仿效美欧买入企业债券等，故事实上并无关上加码量宽的大门。且黑田本身的＂信用＂亦成疑，尤其他今年1月才刚表示不会采用负利率，却又旋即公布负利率措施，可见他属务实变通，多于固守立场。

黑田还面对政治经济的现实压力。经济上，日本仍是疲不能兴，如今年首季经济增长按年仅0.1%，几近于无，5月通胀更按年下跌0.4%，通缩阴霾仍浓厚，故加码量宽成效虽难寄厚望，但要试图摆脱通缩、勉力提振经济，却可能仍是必须下的其中一道药。

政治上，安倍目的是公投修宪，但日本民众支持修宪的远未过半，故要修宪前提是振兴经济以争取足够的民气与民意。安倍政府已一方面放风大举增加财政开支3万亿日圆，另外亦力指日央仍有扩量宽空间。可以预见，安倍势持续加大力度施压日央放水。以目前形势，严格意义下的＂直升机撒钱＂是为时尚早，黑田今周亦可能续以拖字诀回应安倍施压，此虽会令市场失望，但可再观察更多经济数据与走势；惟这无疑妨碍安倍大计，政经压力恐将更大，日央加码量宽可能为期不远。(完)

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