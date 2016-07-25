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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 08:59 BJT

国泰君安期货：大连鸡蛋期货远月合约承压，后期仍有下跌空间

以下内容节选自7月25日的《期货日报》：

鸡蛋期货近一个月出现一波明显的先涨后跌行情，主力1609合约最高冲至4300元/500千克一线，远月1701合约最高冲至3900元/500千克一线，随后见顶回落。目前，1609合约在3900元/500千克附近，远月1701合约在3550元/500千克附近。短期来看，远月1701合约受供应宽松的影响，后期仍有下跌空间，逢反弹抛空为宜。

　　从过去几年的经验来看，中秋节备货一般于节前两个月开始。今年中秋节为9月15日，按此推算，中秋节备货的启动时间为7月15日。当天，山东德州现货价格为2.93元/斤。按照中秋节备货提振现货价格上涨1—1.1元/斤的幅度来看，今年中秋节前的现货价格最高点不会超过4.1元/斤。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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