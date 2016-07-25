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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 08:59 BJT

宝城期货：沪胶多头力量衰竭

以下内容节选自7月25日的《期货日报》：

中国海关严查混合胶的传闻被辟谣后，上周沪胶期货1609合约价格继续上行的动力有所减弱，多头信心稍显不足，期价攀升至11700元/吨一线受到空头打压而回落。

　　分析持仓变化可以发现，1609合约价格虽呈稳步上扬态势，但多头表现出谨慎之状，进攻缺乏持仓量的有限配合，更多体现为空头主力的减仓撤离。交易所公布的数据显示，两周来，1609合约前20席位多空阵营均出现大幅减仓。其中，多头的持仓量从79614手大幅减少至66117手，累计下滑13497手，而空方的持仓量从99521手大幅回落至81078手，累计减少18443手。从净头寸角度而言，前20席位自7月8日的净空19907手下滑至7月22日的净空14961手，回落幅度达24.85%。由此不难察觉，空头力量衰竭程度比多头强，才创造出了多头顺利快速推进的局面。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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