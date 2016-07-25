港报社评：习近平长缨在手，北戴河问责盼新突破--明报7月25日

进入7月，大半个中国遭逢洪涝之灾，过去一周，河北省内大暴雨，被称为＂敏感地点＂的秦皇岛市，亦出现山泥倾泻，机场和铁路一度被迫关闭。秦皇岛之所以敏感，是因那里有北戴河海滨，中共元老及高层循例会去避暑，在那里讨论拍板今年和明年的政经大事。而河北最近的水灾中人祸部分，亦是考验中共的执政能力和问责制贯彻执行的试金石。

中国今年大事不少，但能称得上＂政治大事＂的，只有预定秋天召开的中共十八届六中全会。明年更是＂大事之年＂，最大的事，也是预定秋天召开、换代不改朝的中共十九大。今年的＂政治大事＂与明年的大事之年，将由北戴河会议这条线串连起来。

今日中国，面临和将要面临的大事实在太多，按最高领导层的惯例，暑期又适逢年中，大家又聚到一起，各种大事都要讨论一下，这就是当年毛泽东把＂北戴河会议＂定为＂务虚会议＂的来由。然而，今天的习近平政治强势，一事一议，今次北戴河，重点讨论两个会议，将作出两项决定。

所谓两个会议，也就是中共十八届六中全会和中共十九大。这两个会议，有极强的逻辑关系，因为六中全会通常是下届党代表大会的一个筹备会议，而在中共政治路线先行的思维定势下，六中全会除了宣布下届党代表大会开会时间，以及开始动员准备外，还会试图为下届党代会准备一个大致的政治格局和理论框架。

这项任务，将透过两个决定来完成，一个就是中共中央《关于召开党的第十九次全国代表大会的决议》，决定十九大的大致会期，例如说2017年下半年，再提出相应的政治动员。另外一个名为＂决定＂，是中共中央对当前要解决的重大政治问题作出的部署。

中共最高领导层今年将在北戴河讨论的＂十九大决议＂，同过去一样是例行公事，其重点是首度开始十九大的倒数计时。但将要讨论的六中全会决定，则既是十九大前要展开的政治工程，又是十九大的基本政治框架，不仅将直接引导未来一年的中国政坛，还将影响未来5年中国走向，当然值得特别关注。

每届党大会的六中全会，其政治决定都有承先启后意思，因为是本届中委的最后决定，又是将由下届履行的决定。过往六中决定都事关上层建筑、聚焦意识形态，今夏北戴河要商议的、今秋六中全会上要拍板的，相信不会违反这一惯例。

北京权威消息说，将呈交到北戴河会议讨论的六中决议＂征求意见稿＂，内容已由原来的＂全面推进党的建设工程＂，昇华到＂全面推进中国特色社会主义伟大事业＂，该决定如在北戴河拍板并在秋季的六中全会上获通过，将成为明年习近平十九大政治报告的原始蓝本之一。

过去30年间，每逢中共将作出重大政治决定，都会择机提前对外放风。六中全会的政治决定，已由习近平两度放风。

一次是中共党内正在部署深入学习的习近平为纪念中共建党95周年发表的＂七一讲话＂。既是回顾历史，突出政治传承；又是展望未来，以8个＂不忘初心＂来重点透露未来中共的政治原则、基本路线、政治道路、前进目标、基本方向。

去北戴河前，习近平上周的宁夏之行，再度释放重大政治信号，一是向红军长征会师纪念碑献花，不仅是彰显政治血脉，也是在红军长征80周年前夕，宣告他率领＂新长征＂起步。他又在银川化工厂宣称，中华民族积蓄的能量太久了，要爆发出来，去实现伟大的中国梦。

无论是党的建设也好，推进中国特色社会主义事业也好，都需要对执政的中共吏治作彻底的深化改革，从能上能下的组织人事路线，到有过必究的问责制度，都应该是让人民有获得感的改革方向，不久前中共新公布的＂问责条例＂，明确规定对于失职造成严重后果、人民群众反映强烈、损害党执政的政治基础的都要严肃追究责任。释放有责必问、问责必严的强烈信号。最新的考验就是对河北省近日发生的洪灾事件中人祸部分能否彻查，能否给受灾民众、死难者家属和公众舆论一个令人信服的交代，事关中共在人民群众中的威信，更事关为实现中国梦赢得人心。

＂今日长缨在手，何时缚住苍龙＂，这是1935年红军长征到达宁夏时，中共领袖毛泽东所作的两句诗词，透过反腐和军改已牢牢掌控军权的习近平，可谓已有＂长缨在手＂，今夏在北戴河将力求突破。（完）

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