人民币回稳旺季来临，利航空股/ 林瑞芬

美股周四终止连升9日升势而回，但幅度有限，还不能确定已见了中期顶。港股昨随之回吐，后市趋于高位反覆。

美股迭创新高，为环球股市添歌舞昇平气氛，纾解英国脱欧的忧虑。股市既升，避险情绪降温，见英国及欧洲央行都按兵不动，但就提示未来不排除量宽。在市场普遍开始发酵新一轮货币宽松预期，但政策预期短期难证真伪，纵见央行未有实际行动，但股市并未加以修正（或在等机会吧！）。

摸着石头过河，大市的交投也是有限。港股昨日成交额只有约520亿元，恒指昨收报21964点，跌0.2%。周四有资金追捧中资电讯股，以往升市尾声，都是被追落后电讯股而提示本月探高之势在临近尾声，下周结算好友可能收敛攻势，再等机会。港股通额度就快用完，市场估7、8月随时有消息公布扩融兼通行深港通，10至11月通车就合何车，这一来，大市仍可能支撑住等埋好消息公布，暂看大升虽然有蟹货区，但似乎未到转角势，暂时是有限度整固，未宜造淡。

技术上，恒指破之22000，挑战去年第四季密集阻力22200至22300，预期的蟹货松绑沽压较之前深，不容忽视的阻力区，若遇有掉头而回吐，不宜有失21000。国指昨收报9031点，跌0.3%，趋势主要紧随上证走势，仍然受制于今年4月阻力，睇怕如果上证突破不到3100，国指抵9300左右的阻力也有难度，回吐，就最好不要失守8500。恒指本周终升抵22000，但以周四之低交投破位法，不得不审慎，忧企不稳22000，纵再上大升空间也是有限，赚指数但未见个股呈百花齐放的升浪。个股升势，始终建基于估值，盈利面，或改革/政策面在大围经济不算太好下，确不能做到只只股份受惠大市升浪。

本周美元兑人民币呈反弹，市场认为6.70已是央行底綫，短期跌势有望喘稳，10月人民币正式＂入篮＂SDR前，让人民币滙率波动变得相对平稳，等候G20会议，各国的货币政策协调。

油价尚在低价区，而人民币回稳，对航空企业的滙兑亏损忧虑减，在航空旺季将至，将有利季内航空股出现交易性机会。事实上，从东方航空 、南方航空 、国航 最新公布数据启示，6月淡季不淡，旺季至料更旺。按6月运营资料显示，以上3只航空股收入吨公里同比增速分别为14.3%、9.6%和8.9%，其中客运人公里同比分别升18.5%、8.6%和10.3%；投入运力方面，三者可用吨公里分别同比升13.7%、8.2%和6.2%；总载运率方面，三者分别同比变化升0.4、0.9和1.9个百分点至72.1%、71.5%和73.3%。

暑运拉开帷幕，民航景气度在持续爬升。7月第二周资料显示，国内航綫旅客周转量同比提高12%，票价水平同比持平；国际方面，旅客周转量同比提高28%，票价水平同比跌幅收窄至负11%，虽仍无法抑制票价的趋势性下滑，但国际航綫量价均呈环比上升趋势，日韩朝、东南亚等境外目的区域当前的累计预订情况均优于上周同期水平，市场呈上升趋势。

出境游或到中国旅游的航空需求增加，首选国航。据统计，国航6月需求（RPK，旅客周转量）同比上升10.3%。其中，国内航綫同比升8.9%，国际航綫同比增长13.6%。国内航綫增幅虽不及预期，但国航在持续优化布局，适应国内綫需求增长，客运需求国内綫增速已连续两月较大快于供给，其中，6月国内綫需求增速为8.9%，快于供给端3.3个百分点，成效渐见。技术上，该股阻力明显在近6.2元，可作第三季目标价，候5.4元收集，止蚀5.2元止蚀，昨收报5.75元。

上海迪士尼乐园开幕后，暑假旺季期料也对东航起积极作用，乃次选。东航今年1至6月累计需求增幅15.5%，累计客座率同比提升0.4个百分点，是三大航中唯一实现客座率同比增长的公司。

单计6月，东航的需求（RPK，旅客周转量）增幅明显提升，同比增长18.5%，增幅按月加快5.1个百分点，远好于竞争对手，国航、南航同比分别较5月下降0.6个百分点和提升2.7个百分点。预计暑运期间，全行业的客座率有望维持高位，票价有望止跌回升，第三季利润料胜第二季。成本方面，去年在油价下跌4成以上，减省航油燃油成本近33%，今年以来，国际油价先抑后扬，布兰特原油价格从年初低位30美元左右弹升至现水平近46美元，但按平均价来算依然有所下跌。预计全年均价仍会较去年低，成本的减省空间只是收窄。技术而言，遇有回吐近4.1元收集，第三季目标回探4.5至4.75元，3.9元止蚀，昨收报4.33元。（完）

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