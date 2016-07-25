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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 09:30 BJT

全球金市：金价续跌，投资者等待美联储和日本央行决议

周一，亚洲股市维持在九个月高点附近，因市场对英国退欧影响的担忧缓和，且美元在美国强劲经济数据支持下走强。

日本财务省周一公布的数据显示，6月出口较上年同期下滑7.4%，因日圆强劲重压对外出口值 。日本6月出口下滑幅度逊于预期，是海外需求将从去年以来的持续疲势中复苏的暂时性迹象。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)和日本央行将是下周的关注焦点，不过在等待英国公投意外决定退欧余波尘埃落定之际，决策官员可能维持审慎。

在7月19止当周，对冲基金和货币基金继续增强对白银的多头押注，现货银徘徊在两年高点附近。而且周五公布的数据显示，7月19日止当周铜净多头仓位增至3月底以来的最高水平。

亚洲黄金需求依然不振，但全球金价在过去两周走低，令人预期未来买兴增加以及消费者卖盘将受到抑制。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/侯雪苹；审校 张若琪/张涛)

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