港报财经评论：醒目钱早已先行，争牛熊不如趁势--信报7月25日

醒目钱早已先行，争牛熊不如趁势/ 习广思

德国于上周五傍晚又发生恐袭，拖累欧罗突然回落60点子。继法国尼斯惨剧与德国火车斩人事件后，看来类似的零散突袭式恐袭将愈来愈多，政治后果是排外情绪将更加严重，欧洲多国将更不愿意接收难民。欧洲变得不安全，势令旅游业受到影响，欧洲本周将公布的多个经济数据料更为疲弱，欧罗面临更大沽压。

欧罗上周五尾市急跌，可能只是即时市场反应，欧罗本周真正趋势是多个重磅重要数据。其中，将于本周五公布的欧罗区GDP数据，料显示第二季经济增长大幅放缓，尽管这反映第一季暂时提振因素的影响消退，而非实质性弱化。

第一季欧罗区GDP增长0.6%，监于之前几个季度在0.3%水平，因此首季数字已算强劲，第二季不大可能达到这个水平。

德国第一季工业生产异常强劲，第二季料明显放缓；法国第一季消费受到球票销售等因素提振，第二季亦应有所回落。经济学家对欧罗区第二季GDP增长的预期中值为0.3%，BI Economics预计风险偏向是较差的数字。除了GDP数据外，欧罗区也将同时公布失业率和通胀数据。

欧洲经济愈差，代表放水机会愈大，目前全球三大央行除美国联储局之外，欧央行与日央行都是放水派，即使来到中国，人民银行实际上也是放水一族，透过银行体系大举印钞，间接引发近期的公用股牛市。

近期看到多篇文章谈论港股是否牛市，是牛一还是熊市反弹，其实要硬性定义又有什么必要呢？事实上，早于6月初英国民调转向支持脱欧时，多只地产股如九仓 、领展 已破位急升，升势延至近两周还在加速。

不止港股，加拿大股市上周五续升再创52周新高，连续4周上涨，基本上也是由收息股支持，特别是电讯股持续录得升幅。多伦多综合指数上周五升34点（0.24%），收报14600点，是自去年7月17日以来最高。

近期股价偏强的Rogers通讯升2.1%，对比一下发现该收息股过去一年跑赢标普多伦多综合指数相当多，连同股息回报，跑赢了指数44%。

港股近期何尝不是由中移动 等电讯股推升？到了上周更加由中电信 接力，只要4G上客数字不太差，就已足够成为投资界吹捧的理由，这就是当前投资现实。

假如你过去两三个月不够市场跑得前，还在研究中小型股、银行股、能源股，投资回报的确可能较差，但是也有不少投资精英专门往REITs、地产股与收息股等方向埋手，至今投资回报不俗，这就是洞悉环球投资市场动态、股市因何而升所带来的回报。

踏入暑假中段，看来大趋势不会改变，有人吹风9月加息只是各有所求，但美元偏强确是股市的隐忧。构成美滙指数的重要系数之一是欧罗，一如前文所述，欧罗区经济滑坡风险仍在上升当中，欧罗若续泻而美元太强的话，首当其冲的是人民币。

经历近期人民币的有序贬值，国务院总理李克强上周五在北京举行的国际经济金融机构负责人圆桌会议上表示，中国绝不会加入货币战争，并会保持人民币滙率在合理均衡水平，强调中国将推进滙率改革。

李克强又说，中国经济长期向好的基本面没有改变，将实现强劲、可持续及平衡增长。

人民币早于5月初已开始了两个多月的持续贬值浪潮，现在才讨论人民币会否持续贬值是否迟了一点？人民币在岸价由6.47一直贬至近期6.7，人行才出手干预，有意见认为是人行欲加快贬值以释放被高估的因素，以防有突发事件令人民币贬值成为市场诱发事件。

要令人民币加速贬值的消息实在太多，企债违约、资金流走、经济继续滑坡等，要炒一定有藉口炒，但人民币近月似在人行引导下贬值，却未令股市受到影响；如果6.7是一个短期政策底，则大行预测的6.8年底目标价应该算是合理，人民币短暂回稳后，年底前仍趋向贬值。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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