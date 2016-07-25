主要国家经济指标预测--7月26日****

香港金融：金管局基建融资促进办公室再添9个合作伙伴，总数增至63
路透香港1月17日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，其牵头创立的“一带一路”融资促进平台--基建融资促进办公室（IFFO）再添9个合作伙伴，总数增至63。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月26日(二) 0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 6月 -- 42.187 1300 美国Case-Shiller经季调房价指数(较前月) 5月 -0.1% +0.5% 未经季节调整房价指数(较前月) +1.1% +1.1% 房价指数(较上年同期) +5.5% +5.4% 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 7月初值 -- 51.20 服务业PMI 52.0 51.4 1400 美国消费者信心 7月 95.8 98.0 1400 美国新屋销售年率(万户) 6月 56.0 55.1 新屋销售(较前月) +1.6% -6.0% 1400 美国里奇蒙联储综合制造业指数 7月 -- 负7 1430 美国达拉斯联储服务业营收指数 7月 -- 15.6 2100 韩国消费者信心指数 7月 -- 99 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 7月24日(日) 2350 日本出口(较上年同期) 6月 -7.4% -11.6% 进口(较上年同期) -18.8% -19.7% 贸易收支(亿日圆) 顺差6,928 顺差4,948 7月25日(一) 0800 德国Ifo企业景气判断指数 7月 108.3 107.5 现况指数 114.7 114.0 预期指数 102.2 101.2 0820 台湾M2年增率 6月 +4.42% -- 1000 英国CBI总工业订单差值 7月 负4 -- 1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 7月 负1.3 -- 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 6月 41.3 41.5 出口(亿新西兰元) 42.6 42.3 贸易收支(亿新西兰元) 顺差1.27 顺差1.50 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至6月的一年 逆差33.13 逆差33 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.7% +0.7% (较上年同期) +3.2% +2.9%(完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张荻； 审校 郑茵)
路透香港1月17日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，其牵头创立的“一带一路”融资促进平台--基建融资促进办公室（IFFO）再添9个合作伙伴，总数增至63。
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
* 人民币大幅收涨，中间价则回调近120点 * 客盘购汇意愿略减，短期汇价波动加大 * 市场静待英国退欧计划明晰和特朗普就职演讲 * CNH仍高在岸逾400点，两地长端掉期点差快速收窄 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期 周二大幅收涨248点，离岸人民币 盘中亦 大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临 近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险 事件落定。 他们并表示，由于离岸CNH即期汇价仍高于在岸汇价逾400点，这也会缓解在岸的购汇压力；而随着离岸人 民币流动性恢复正常，离岸长端掉期点 快速回落，在岸长端掉期 则整体上行，因大行不 续作卖压减少，导致两地掉期点差快速收窄。 “大家都醉了，最近日内波动比隔夜都大。”一中资行交易员称，“日内美指回调，同时一些平时不怎么 出现的银行疯狂结汇，可能是被指导了吧，人民币就涨了，离岸跟着在岸涨。” 她并表示，之前