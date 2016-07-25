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亚洲 | 2016年 7月 26日 星期二 07:19 BJT

****主要国家经济指标预测--7月26日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
 
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值  
    
    7月26日(二)    
    0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件)   6月         --       42.187
    1300 美国Case-Shiller经季调房价指数(较前月)        5月      -0.1%        +0.5%
                        未经季节调整房价指数(较前月)            +1.1%        +1.1%
                                房价指数(较上年同期)            +5.5%        +5.4%
    1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)         7月初值         --        51.20
                   服务业PMI                                     52.0         51.4
    1400 美国消费者信心                                7月       95.8         98.0
    1400 美国新屋销售年率(万户)                        6月       56.0         55.1
             新屋销售(较前月)                                   +1.6%        -6.0%
    1400 美国里奇蒙联储综合制造业指数                  7月         --          负7
    1430 美国达拉斯联储服务业营收指数                  7月         --         15.6
    2100 韩国消费者信心指数                            7月         --           99    
   
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段     现值      预估值

    7月24日(日)
    2350 日本出口(较上年同期)                        6月      -7.4%      -11.6%
             进口(较上年同期)                                -18.8%      -19.7%
             贸易收支(亿日圆)                                顺差6,928  顺差4,948
    
    7月25日(一)
    0800 德国Ifo企业景气判断指数                     7月      108.3       107.5
                    现况指数                                  114.7       114.0
                    预期指数                                  102.2       101.2
    0820 台湾M2年增率                                6月     +4.42%         --
    1000 英国CBI总工业订单差值                       7月        负4         --
    1430 美国达拉斯联储制造业活动指数                7月      负1.3         --
    2245 新西兰进口(亿新西兰元)                      6月       41.3        41.5
               出口(亿新西兰元)                                42.6        42.3
               贸易收支(亿新西兰元)                        顺差1.27    顺差1.50
               年度贸易收支(亿新西兰元)    截至6月的一年  逆差33.13      逆差33
    2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季)            第二季      +0.7%       +0.7%
                              (较上年同期)                    +3.2%       +2.9%(完)             
 
        
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 张荻； 审校 郑茵)

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