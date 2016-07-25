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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 09:13 BJT

中国经济：民新指数将自今年7月起无限期暂停发布--华夏新供给研究院

路透北京7月25日 - 中国华夏新供给经济学研究院称，民新指数将自今年7月起无限期暂停发布。这相当于这一指数的公布时间不足两年。

上周刊登在该研究院的公告并未指出暂停发布的原因。

此前，华夏新供给经济学研究院与中国民生银行 于2014年合作推出民生新供给经济运行调查指数，简称“民新指数”,意在反映国内实体经济的运行走向状况，为国家经济政策提供决策依据，也更好地服务中国企业、市场的信息需求、中国经济乃至全球经济的发展。（完） (发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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