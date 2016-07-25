更新版 1-日本数据：6月出口降幅低于预期，带来经济复苏希望

标题新闻：德国汉莎航空和阿联酋阿提哈德航空商谈合并事宜，后者可能通过增资持有汉莎30-40%股份
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日本6月对中国出口较上年同期下滑10.0%，降幅小于5月的14.9%。
6月对美国出口较上年同期下滑6.5%，较5月的降10.7%有可观改善。
日本6月进口较上年同期下滑18.8%，预估中值为下降19.7%。
日圆兑美元 今年以来累计升值约13%，日本一些政策制定者担心日圆若进一步升值将严重损害出口商的获利，且通过降低进口物价而增加通缩压力。
三名政府消息人士上周告诉路透，日本政府正在拟定高达约20万亿日圆的大规模支出计划。
路透调查显示，分析师预期日本央行7月29日结束的政策会议将放宽货币政策，以提振通胀。(完) (编译 李爽/张若琪 审校 王兴亚)
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欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉鱼县城镇建设 3 7 1/18簿记建档 *上限6.50% AA- 1/19-1/20 广州证券 投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 -- AA- 1/20
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今日拆款需求略有增加但并不殷切 ，手中剩余资金虽然不易消化，但没有出现削价竞争，利率大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0. 38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，主要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外， 还有数档国际版债券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，操作上还是趋于谨慎。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下来有公