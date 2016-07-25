版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 09:28 BJT

更新版 1-日本数据：6月出口降幅低于预期，带来经济复苏希望

日本6月对中国出口较上年同期下滑10.0%，降幅小于5月的14.9%。

6月对美国出口较上年同期下滑6.5%，较5月的降10.7%有可观改善。

日本6月进口较上年同期下滑18.8%，预估中值为下降19.7%。

日圆兑美元 今年以来累计升值约13%，日本一些政策制定者担心日圆若进一步升值将严重损害出口商的获利，且通过降低进口物价而增加通缩压力。

三名政府消息人士上周告诉路透，日本政府正在拟定高达约20万亿日圆的大规模支出计划。

路透调查显示，分析师预期日本央行7月29日结束的政策会议将放宽货币政策，以提振通胀。(完) (编译 李爽/张若琪 审校 王兴亚)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐