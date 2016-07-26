《香港重要政经日程》--7月26日-8月8日

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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================== 今日重要政经消息=================
7月26日（周二）
公布6月份进出口数字。
港灯 公布中期业绩。
中国多金属 公布中期业绩。
中绿 公布全年业绩。
汇贤产业信托 公布中期业绩。
10:00 中航国际 在中国举行股东特别大会。
10:00 安东油田服务 在中国举行股东特别大会。
17:00 新秀丽 股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
7月27日（周三）
中信大锰 公布中期业绩。
长江生命科技 公布中期业绩。
7月28日（周四）
恒隆集团 公布中期业绩。
恒隆地产 公布中期业绩。
中国自动化 公布中期业绩。
友邦保险 公布中期业绩。
ASM PACIFIC 公布中期业绩。
长江基建集团 公布中期业绩。
电能实业 公布中期业绩。
10:00 创维数码 股东周年大会。
15:00 中国油气控股 股东特别大会。
7月29日（周五）
公布6月份M-3货币供应数字。
公布6月底止外汇基金总资产。
滴达国际 公布全年业绩。
保发集团 公布全年业绩。
中信资源 公布中期业绩。
铁建装备 1786.HK>公布中期业绩。
新城发展控股 公布中期业绩。
华津国际控股 公布中期业绩。
米格国际控股 公布中期业绩。
太平洋航运 公布中期业绩。
保发集团 公布中期业绩。
协同通信 公布中期业绩。
天大石油管材 公布中期业绩。
海升果汁 公布年度业绩。
14:00 中材股份 在中国举行股东特别大会。
8月1月（周一）
中电控股 公布中期业绩。
理文化工 公布中期业绩。
理文造纸 公布中期业绩。
卡宾 公布中期业绩。
*11:00 新城发展 中期业绩发布会。
14:00 永晖控股 股东特别大会。
8月2日（周二）
公布6月份零售销售数字。
和记电讯香港 公布中期业绩。
希慎兴业 公布中期业绩。
华能国际电力股份 公布中期业绩。
理文手袋 公布中期业绩。
信义玻璃 公布中期业绩。
信义光能 公布中期业绩。
有线宽频 公布中期业绩。
12:00 周大福珠宝 股东周年大会。
8月3日（周三）
公布7月份日经PMI。
汇丰控股 公布中期业绩。
恒生银行 公布中期业绩。
渣打集团 公布中期业绩。
廖创兴企业 公布中期业绩。
时代地产 公布中期业绩。
生力啤 公布中期业绩。
*越秀房产信托基金 公布中期业绩。
8月4日（周四）
宏利金融 公布中期业绩。
美高梅中国 公布中期业绩。
8月5日（周五）
16:30 大新银行 股东特别大会。
8月8日（周一）
龙光地产 公布中期业绩。
11:00 北京建设 股东特别大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完