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亚洲 | 2016年 7月 26日 星期二 09:53 BJT

《香港重要政经日程》--7月26日-8月8日

================== 今日重要政经消息=================

7月26日（周二）

公布6月份进出口数字。

港灯 公布中期业绩。

中国多金属 公布中期业绩。

中绿 公布全年业绩。

汇贤产业信托 公布中期业绩。

10:00 中航国际 在中国举行股东特别大会。

10:00 安东油田服务 在中国举行股东特别大会。

17:00 新秀丽 股东特别大会。

================== 近期重要政经消息=================

7月27日（周三）

中信大锰 公布中期业绩。

长江生命科技 公布中期业绩。

7月28日（周四）

恒隆集团 公布中期业绩。

恒隆地产 公布中期业绩。

中国自动化 公布中期业绩。

友邦保险 公布中期业绩。

ASM PACIFIC 公布中期业绩。

长江基建集团 公布中期业绩。

电能实业 公布中期业绩。

10:00 创维数码 股东周年大会。

15:00 中国油气控股 股东特别大会。

7月29日（周五）

公布6月份M-3货币供应数字。

公布6月底止外汇基金总资产。

滴达国际 公布全年业绩。

保发集团 公布全年业绩。

中信资源 公布中期业绩。

铁建装备 1786.HK>公布中期业绩。

新城发展控股 公布中期业绩。

华津国际控股 公布中期业绩。

米格国际控股 公布中期业绩。

太平洋航运 公布中期业绩。

保发集团 公布中期业绩。

协同通信 公布中期业绩。

天大石油管材 公布中期业绩。

海升果汁 公布年度业绩。

14:00 中材股份 在中国举行股东特别大会。

8月1月（周一）

中电控股 公布中期业绩。

理文化工 公布中期业绩。

理文造纸 公布中期业绩。

卡宾 公布中期业绩。

*11:00 新城发展 中期业绩发布会。

14:00 永晖控股 股东特别大会。

8月2日（周二）

公布6月份零售销售数字。

和记电讯香港 公布中期业绩。

希慎兴业 公布中期业绩。

华能国际电力股份 公布中期业绩。

理文手袋 公布中期业绩。

信义玻璃 公布中期业绩。

信义光能 公布中期业绩。

有线宽频 公布中期业绩。

12:00 周大福珠宝 股东周年大会。

8月3日（周三）

公布7月份日经PMI。

汇丰控股 公布中期业绩。

恒生银行 公布中期业绩。

渣打集团 公布中期业绩。

廖创兴企业 公布中期业绩。

时代地产 公布中期业绩。

生力啤 公布中期业绩。

*越秀房产信托基金 公布中期业绩。

8月4日（周四）

宏利金融 公布中期业绩。

美高梅中国 公布中期业绩。

8月5日（周五）

16:30 大新银行 股东特别大会。

8月8日（周一）

龙光地产 公布中期业绩。

11:00 北京建设 股东特别大会。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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