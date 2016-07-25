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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 11:13 BJT

台湾汇市：台币兑美元早盘走贬，因美元走强及外资和股利同步汇出

路透台北7月25日 - 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员表示，受国际美元走强，及外资和股利均同步汇出影响，早盘台币明显偏弱，且贬破32.100的整数价位，料短线台币走势将震荡偏贬。

他们指出，随美元走强、台股下跌并失守9,000点大关，引爆外资进场大买美元汇出，更加重台币贬值力道，后续须观察外资动向及出口商抛汇力道。

〞台股9,000点没站稳，外资在狂捉美金。〞一位大型银行交易员说。

他们表示，近日美元走强，主要是市场预期日本央行将进一步采宽松政策，使日圆走低，加上英镑亦走软，带动今天美元指数 最高至97.56附近，创逾四个月新高，惟市场对美元看法已趋分歧；短线观察重点在本周的美、日两央行利率决策。

一大型银行交易员表示，未来半个月为股利汇出的〞旺季〞使台币走势偏弱，惟月底出口商将进场抛汇，可望让台币稍获支撑，但关键仍在外资的动向。

本地时间11:08，韩元兑美元 报1,136.8，上日收在1,134.4；台股加权指数 则跌0.71%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘明显缩减；目前一个月美元/台币远汇 报32.055/32.083，上日收在31.945。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.050-32.200

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--日本数据：6月出口较上年同期下降7.4%，进口降18.8%--财务省 (完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)

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