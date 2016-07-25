台湾汇市：台币兑美元早盘走贬，因美元走强及外资和股利同步汇出

标题新闻：德国汉莎航空和阿联酋阿提哈德航空商谈合并事宜，后者可能通过增资持有汉莎30-40%股份
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路透台北7月25日 - 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员表示，受国际美元走强，及外资和股利均同步汇出影响，早盘台币明显偏弱，且贬破32.100的整数价位，料短线台币走势将震荡偏贬。
他们指出，随美元走强、台股下跌并失守9,000点大关，引爆外资进场大买美元汇出，更加重台币贬值力道，后续须观察外资动向及出口商抛汇力道。
〞台股9,000点没站稳，外资在狂捉美金。〞一位大型银行交易员说。
他们表示，近日美元走强，主要是市场预期日本央行将进一步采宽松政策，使日圆走低，加上英镑亦走软，带动今天美元指数 最高至97.56附近，创逾四个月新高，惟市场对美元看法已趋分歧；短线观察重点在本周的美、日两央行利率决策。
一大型银行交易员表示，未来半个月为股利汇出的〞旺季〞使台币走势偏弱，惟月底出口商将进场抛汇，可望让台币稍获支撑，但关键仍在外资的动向。
本地时间11:08，韩元兑美元 报1,136.8，上日收在1,134.4；台股加权指数 则跌0.71%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘明显缩减；目前一个月美元/台币远汇 报32.055/32.083，上日收在31.945。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•32.050-32.200
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--日本数据：6月出口较上年同期下降7.4%，进口降18.8%--财务省 (完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)
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欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉鱼县城镇建设 3 7 1/18簿记建档 *上限6.50% AA- 1/19-1/20 广州证券 投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 -- AA- 1/20
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今日拆款需求略有增加但并不殷切 ，手中剩余资金虽然不易消化，但没有出现削价竞争，利率大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0. 38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，主要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外， 还有数档国际版债券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，操作上还是趋于谨慎。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下来有公