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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 12:16 BJT

中国债市动态：资金紧势未减增加现券卖压，买盘试探介入后走势暂稳

路透上海7月25日 - 中国银行间债市周一资金紧势未改，刚开盘时段现券一度卖声一片，超长债几无交投。不过随着看好后市的买方试探入场，收益率升势受阻，目前仅比上日涨约1-2个基点(bp)。

交易员称，目前来看，“资产荒”背景下债市预期依旧偏乐观，唯本次流动性紧张持续时间超过预期，压制现券短期向好势头，只能先观望资金何时可以恢复正常。

华中一银行交易员表示，受资金紧张影响，开盘后现券绝大多数为卖盘，收益率全线上行。10点左右开始买盘渐现，最新收益率虽仍较上日小涨，但走势已趋稳定。

剩余期限近10年的国开行160210券最新报价 在3.1585%/3.1550%，上日尾盘为3.1495%/3.1460%。

上周以来，银行间市场资金面一直显紧。今日央行公开市场进行了1,500亿元人民币的七天期逆回购，单日净投放1,000亿元。但考虑到还有逾千亿元中期借贷便利到期，公开市场投放对流动性的改善效果极为有限。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1609 早盘收报101.335元人民币，较上日结算价跌0.08%；10年期国债主力合约T1609 收报100.830元，较上日结算价跌0.15%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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