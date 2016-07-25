版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 10:30 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆持稳在106.50附近，交投平静

0154GMT

* 今日东京定盘时美元兑日圆受薪酬结算日(Gotobi)买兴提振，从106.09涨至106.74

* 美元兑日圆升破小时图一目均衡云区106.13-45，转换线切入位106.40，基准线切入位106.19

* 潜在支撑位于200小时移动均值105.77

* 从日线图一目均衡云区底部106.45开始挂有阻力卖单

* 日线图转换线切入位105.70，从远低于106.00处开始挂有买单(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 许娜；审校 王颖)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐