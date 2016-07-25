《路透晚报》--7月25日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--G20会议：使用所有政策工具促经济增长，减少政策负面溢出效应--公报

在成都举行的G20（20国集团）财长和央行行长会议周日发布公报称，将使用所有政策工具促进经济增长。货币政策将继续支持经济活动，保持价格稳定，但仅靠货币政策不能实现平衡增长；在强调结构性改革关键作用同时，财政战略对于促进实现共同增长目标同样重要。

--G20会议：中国将提高汇率政策规则性和透明度，加强市场沟通--央行行长

中国央行行长周小川最新表示，中国将继续完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节的人民币汇率形成机制，不断提高政策规则性和透明度，加强与市场沟通。

--G20会议：构建国际税收新秩序，促全球经济强劲可持续平衡增长--中国财长

中国财政部长楼继伟周六表示，税收是全球治理体系不可或缺的重要组成部分，G20（20国集团）各国应探讨构建公平合理的国际税收秩序，促进国际税收协调与合作，为全球经济实现强劲可持续平衡增长做出更大贡献。

--中国经济：增加政府合理有效投资，但不能和民间投资争市场--发改委

中国国家发展和改革委员会官员称，中国上半年投资下行压力不容忽视，地区分化在加大，而民间投资回落也有一定合理性；下半年政府要增加合理有效投资，并加大力度补短板，但不能和民营投资争市场。

--中国经济：要加大政策力度稳工业，上半年钢铁去产能完成三成--工信部

中国工业和信息化部副部长冯飞表示，下半年工业经济还有很多不确定性，要加大政策力度保持住工业趋稳态势；他并透露，今年上半年钢铁去产能完成目标任务三成左右。

--中国贸易：对原产日韩和欧盟的进口取向电工钢征收反倾销税--商务部

中国商务部周六发布终裁公告，裁定原产于日本、韩国和欧盟的进口取向电工钢产品存在倾销，决定自2016年7月23日起，对原产于上述国家和地区的进口取向电工钢产品征收反倾销税，税率为37.3%-46.3%，实施期限为五年。

--中国经济：民新指数将自今年7月起无限期暂停发布--华夏新供给研究院

中国华夏新供给经济学研究院称，民新指数将自今年7月起无限期暂停发布。这相当于这一指数的公布时间不足两年。上周刊登在该研究院的公告并未指出暂停发布的原因。

--中国房地产：下半年可一至两次降准降息，避免短期剧烈调整--社科院报告

中国社会科学院课题组报告称，今年下半年到明年上半年，房地产市场可能会迎来一个短期调整期。为避免剧烈调整，金融政策方面，下半年可再继续实施一到两次的降准和降息，同时通过SLF(常备借贷便利)等定向操作、常规操作相结合的方式保持流动性宽裕。

--中国经济：二季度就业形势稳中有升，新经济对就业提振作用明显--报告

中国智联招聘和人民大学合作撰写报告显示，虽然自去年第一季起中国就业形势基本呈现下降态势，但降幅已明显收窄，且今年二季度还出现小幅反弹，表明国内就业形势开始出现一定的平稳迹象，其中新经济对就业的提振作用较为明显。

--投行观点：中国M1增速10月前或难降至20%以下，诸多不确定阻碍投资活动--中金

中国大型机构--中金公司发布研报称，M1增速持续上行，可能是政策不确定性高企和经济活动低迷形成自我强化循环的表征之一，若政策环境无明显变化，M1同比增速在10月前可能难以回落至20%以下。

【金融】

--中国外汇：保持人民币对一篮子货币稳定，推进金融市场双向开放--央行官员

中国人民银行副行长陈雨露表示，未来要努力保持人民币汇率对一篮子货币的基本稳定。中国将持续完善人民币业务的政策框架，未来有序地推进金融市场的双向开放，支持优质境外发行主体在境内发行人民币债券，支持境内金融机构和企业到境外发行人民币债券。

--中国金融：首只SDR计价债券有望8月底在银行间市场发行--财新

中国财新网报导称，作为完善全球金融架构中增强特别提款权（SDR）使用的内容之一，以SDR计价的债券有望8月底前后在中国银行间市场发行。

--中港个股：农行周五将发行30.64亿元不良ABS，规模为今年以来最大

按资产计中国第三大银行--农业银行称，将于周五(29日)在全国银行间债券市场发行农盈2016年第一期不良资产支持证券（ABS），规模30.64亿元人民币，为今年以来发行规模最大的不良ABS。

--《路透基点特写》中国银行胡志明分行瞄准亚洲制造业者转战越南的机遇

中国银行胡志明市分行正将目标瞄准亟欲向低成 本的越南转移或拓展生产基地的亚洲制造业者，以扩大自己的联贷业务， 这是该行扩大在东南亚市场影响力计划的一部分。此举也对中国一带一路战略起到支持作用。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,500亿元七天逆回购，单日净投放1,000亿元

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行1,500亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，单日将净投放1,000亿元。

--中国货币市场：逆回购加量仍未缓资金紧势，MLF到期叠加缴税余波添扰

中国银行间市场流动性紧张势头丝毫未缓，资金拆借难度进一 步加剧。交易人士表示，月度缴税虽然已经结束，但是资金走款在途，仍令部分机构融入承 压，同时央行逆回购虽小幅加量，但在逾千亿MLF到期对冲下，对市场助益有限。

--中国债市动态：资金紧势未减增加现券卖压，买盘试探介入后走势暂稳

中国银行间债市资金紧势未改，刚开盘时段现券一度卖声一片，超长债几无交投。不过随着看好后市的买方试探入场，收益率升势受阻，目前仅比上日涨约1-2个基点(bp)。

--新债招标：农发行七年固息增发债中标收益率3.2135%，10年3.2128%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标的七年、10年两期增发债中标收益率 分别为3.2135%和3.2128%；一、三、五年固息金融债，中标利率为2.31%、2.79%和2.96%。

--《中国新债预测》国开五期债预测均值近二级，现券震荡显弱但一级仍稳

中国国家开发银行周二将招标发行三至20年五期固息增发债。路透调查显示，资金面紧张势头仍延续，令现券二级稍承压，但午后农发结果来看，配置需求仍较稳定，因此预计明日五期债定位有望低于或接近二级，预测均值落在2.71%、2.92%、3.18%、3.13%和3.56%。

--投行报告：中国城投债境外发行持续火热，信用受政府正面影响--中银国际

中银国际最新发布报告指出，中国的地方政府融资平台债券（“城投债”）近来已成为境外新债市场最火热的板块之一，今年以来该板块的新发行持续活跃，且快速增长。

--《交易视点》中国超长债行情未尽，资产荒倒逼利差继续压缩--中金

中国大型投行--中金公司最新利率策略周报认为，过去两周超长利率债是全市场获利最丰厚的品种。但无论国债还是政策性银行债，超长债和10年期之间利差仅在历史均值附近甚至略高于均值，还有压缩空间，因此在目前收益率水平上仍可以买入超长债，持债待涨。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘小贬，美国本周加息概率低短期料呈区间震荡

人民币兑美元即期早盘较上日收盘价小幅走贬，中间价则大幅调低近200点。交易员称，尽管中间价大贬，但开盘后美元指数回调，加上大行持续提供美元流动性，人民币即期跌幅明显不及中间价。

--中国外汇：人民币国际化需处理好汇率波动对国内经济金融冲击--报告

中国人民大学国际货币研究所发布报告称，随着人民币国际化稳步提高，需处理好汇率波动对国内经济金融运行的冲击；应在宏观审慎政策框架下做好汇率管理和资本流动管理，防范系统性金融风险。

--中国外汇：人民币国际化需处理好汇率波动对国内经济金融冲击--报告

中国人民大学国际货币研究所发布报告称，随着人民币国际化稳步提高，需处理好汇率波动对国内经济金融运行的冲击；应在宏观审慎政策框架下做好汇率管理和资本流动管理，防范系统性金融风险。

--券商观点：经济基本面表现将决定人民币汇率弹性空间--摩根士丹利华鑫

摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊最新观点指出，经济和政策基本面很大程度上决定人民币汇率市场化程度以及未来一段时间的弹性空间，若中国经济基本面相对平稳，中国央行会把人民币汇率波动限制在可控范围内，预计年末人民币应不会超越6.8元的市场心理线。

--基金观点：未来两年人民币大幅波动可能性不大，现为投资时机--易方达

易方达基金管理有限公司副总裁马骏称，未来两年中国人民币大幅波动的可能性不大，估计兑美元每年贬值幅度2-3%；从长期来看，现为投资中国的时机。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数续小升，BIS和SDR指数均上96关口

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微升0.10%至95.29；SDR篮子指数微升至96.06，BIS篮子指数亦微升至96.1。

--中国汇市：外汇交易中心人民币汇率指数上周五均小幅上涨

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(22日)的CFETS人民币汇率指数较前周继续上涨0.86%至95.20，较2014年底则仍下跌4.80%。参考BIS（国际清算银行）货币篮子的汇率指数和参考SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为96.07和95.99，较前周分别上涨0.78%和0.65%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收升，多空双方在20日均线上方争夺激烈

中国股市沪综指小幅收升。分析师指出，上周五证监会批准14家新股IPO，对今天市场形成明显抑制。大盘低开后又冲高回落，多空双方在20日均线上方争夺激烈。盘中个股跌多涨少，但跌幅不大，防御性和低估值的板块有一定护盘迹象。

--中国新股：证监会核准14家企业首发申请，筹资总额预计不超过120亿元

中国证监会官方微博称，当日核准14家企业首发申请，筹资总额预计不超过120亿元人民币。上述新股中，上交所七家，包括上海电影股份有限公司、欧普照明股份有限公司、贵阳银行等；深交所中小板两家，包括江苏江阴农村商业银行等，创业板五家，包括深圳冰川网络股份有限公司等。

--台湾证券：证交所将推兼顾股利与获利新指数，引导寿险及大型机构投资 -

台湾证券交易所旗下指数公司称，将推出兼顾股利品质与获利能力特色的新指数“台指股利点数”，藉此引导20兆台币寿险资金及大型机构法人投入台湾资本市场，活络台股资金动能。

--中国个股：大智慧因虚增利润被罚款，董事长等五人被处五年市场禁入

中国上海大智慧股份有限公司公告称，公司因虚增利润被处以警告及罚款，董事长兼总经理张长虹等五位责任人员被处五年市场禁入措施。随后张长虹辞去公司所有职务，即日生效。

--中港个股：中海油服上半年预亏84亿元，因大额计提资产减值损失

中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司公告称，因上半年大额计提资产减值损失等原因，公司预计上半年亏损84亿元人民币，而去年同期公司实现净利8.95亿元。

--企业并购：澳洲电网公司Ausgrid股权出售案获得至少两家出价

澳洲新南威尔士州政府称，澳洲最大电网公司Ausgrid收到至少两份报价，但未证实其中一份来自中国国家电网。此前消息人士对路透称，只有中国国家电网和香港长江基建向Ausgrid提交了报价。

--中港个股：中国神华上半年煤炭销量按年升4.8%，因下游行业需求回暖等

中国最大的煤炭生产商--中国神华能源称，今年上半年煤炭销量按年上升4.8%，受下游行业需求回暖等因素带动。据公告，神华于1-6月煤炭销售量为1.863亿吨，上年同期则为1.778亿吨。

--英国经济：公投退欧后，中国买家对地产的买兴大增--房产网站居外

房地产网站居外(juwai.com)称，英国上个月公投决定退出欧盟后，中国买家对购买英国地产的兴趣大增，因英镑贬值提供了低价买入的机会。该网站在一份电子邮件声明中说，6月20日至7月11日期间的每一周，中国买家对英国住宅和商业地产的询价数量都比均值高出30-40%。该网站的目标用户是想在海外置业的中国房地产投资者。

--《焦点》中国女性高端内衣市场各大品牌群雄逐鹿

高端女式内衣销售领跑中国普遍低迷的奢侈品市场，加剧国际品牌与想走高端路线的国内竞争者之间的激烈竞争。美国品牌维多利亚的秘密(Victoria's Secret)将在中国开设第一家门店，意大利顶级奢侈内衣品牌La Perla和德国黛安芬(Triumph)要增加门店数量，并将进军中国大城市以外的地区，希望从中国女士内衣市场分得一杯羹。 (完) (整理 林高丽; 审校 杨淑祯)