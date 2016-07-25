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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 10:42 BJT

金属期市：伦铜小涨，但供应增加预期遏制涨势

上海期镍跌幅缩窄至2.8%，上周五曾下跌3.5%。

日本6月出口降幅低于预期，初步表明海外需求可能正从去年开始的持续疲弱态势中复苏。

中国经济再次实现季度平稳增长，但单位产出的信贷增速加快，因效率不高的国企吸收的贷款比例上升。

在成都举行的G20（20国集团）财长和央行行长会议周日发布公报称，将使用所有政策工具促进经济增长。货币政策将继续支持经济活动，保持价格稳定，但仅靠货币政策不能实现平衡增长；在强调结构性改革关键作用同时，财政战略对于促进实现共同增长目标同样重要。

英美资源集团 智利El Soldado铜矿的工人周五取消罢工，一位工会成员向路透表示，因工会与该公司达成了一项协议。

在7月19止当周，对冲基金和货币基金继续增强对白银的多头押注，现货银徘徊在两年高点附近。而且周五公布的数据显示，7月19日止当周铜净多头仓位增至3月底以来的最高水平。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/汪红英；审校 王丽鑫/李爽)

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