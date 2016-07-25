金属期市：伦铜小涨，但供应增加预期遏制涨势

标题新闻：德国汉莎航空和阿联酋阿提哈德航空商谈合并事宜，后者可能通过增资持有汉莎30-40%股份
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上海期镍跌幅缩窄至2.8%，上周五曾下跌3.5%。
日本6月出口降幅低于预期，初步表明海外需求可能正从去年开始的持续疲弱态势中复苏。
中国经济再次实现季度平稳增长，但单位产出的信贷增速加快，因效率不高的国企吸收的贷款比例上升。
在成都举行的G20（20国集团）财长和央行行长会议周日发布公报称，将使用所有政策工具促进经济增长。货币政策将继续支持经济活动，保持价格稳定，但仅靠货币政策不能实现平衡增长；在强调结构性改革关键作用同时，财政战略对于促进实现共同增长目标同样重要。
英美资源集团 智利El Soldado铜矿的工人周五取消罢工，一位工会成员向路透表示，因工会与该公司达成了一项协议。
在7月19止当周，对冲基金和货币基金继续增强对白银的多头押注，现货银徘徊在两年高点附近。而且周五公布的数据显示，7月19日止当周铜净多头仓位增至3月底以来的最高水平。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/汪红英；审校 王丽鑫/李爽)
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欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉鱼县城镇建设 3 7 1/18簿记建档 *上限6.50% AA- 1/19-1/20 广州证券 投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 -- AA- 1/20
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今日拆款需求略有增加但并不殷切 ，手中剩余资金虽然不易消化，但没有出现削价竞争，利率大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0. 38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，主要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外， 还有数档国际版债券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，操作上还是趋于谨慎。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下来有公