版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 10:32 BJT

台湾债市：10年债殖利率早盘微升，央行引导隔拆利率开高惟台股由红翻黑

路透台北7月25日 - 台湾10年公债105/4期 殖利率周一早盘小幅走高。交易员称，由于央行引导银行间隔夜拆款利率微开高至0.177%，带动105/4殖利率盘初微幅弹升，惟多方气氛仍在，加上台股由红翻黑，皆令该券殖利率升幅略收敛至平盘附近狭幅整理。

他们表示，30年新券105/10期 发行前交易殖利率盘初弹高3个基点，主因该券流动性欠佳及上周交易商报价被偷袭致该券殖利率跌幅较深，今早殖利率弹幅才会比较大，但对其他年期主流券并未造成影响。

〞目前看来央行引导隔拆利率只是汇率、资金的动态调整。〞一位民营银行资深交易员说。

另位大型证券交易员则称，尽管央行引导隔拆利率波动区间很小，但又不时扰乱市场行情，早盘台债即受到央行引导隔拆利率开高的影响，105/4殖利率因而微扬，但随着台股跌幅扩大失守九千点关卡，料今日该券维持在既有区间窄幅波动。

台湾央行周一引导银行间隔拆利率开盘价由0.175%至0.177%，调整幅度达0.2基点，相较此前调幅仅0.1基点，波动幅度似有逐步扩大迹象。

美国长期公债收益率周五下滑，交投震荡。不过过去几周美国公布的经济数据普遍稳 健，支撑今年美国至少将升息一次的预期，公债收益率后市仍看涨。尾盘指标10年期公债 收益率1.568%，高于周四尾盘的1.565%。

本地时间10:20时，105/4殖利率走扬0.05基点至0.6640%，成交7亿台币；105/8R殖利率跌0.35基点至0.5095%，成交13.5亿台币；台股加权指数 则下跌0.79%。

交易员预估，今日105/4、105/8R殖利率主要交投区间料分别在0.66-0.68%、0.50-0.52%。

最新相关报导链接：

--美国债市：长债收益率下滑，市场为下周美联储和日本央行会议作准备

--《焦点》G20誓言加强经济增长的包容性，但取得效果将需要时间

--《一周经济焦点》聚焦美联储及日本央行会议，关注欧洲央行压力测试 (完) (记者 詹静宜；; 审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐