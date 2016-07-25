台湾债市：10年债殖利率早盘微升，央行引导隔拆利率开高惟台股由红翻黑

标题新闻：德国汉莎航空和阿联酋阿提哈德航空商谈合并事宜，后者可能通过增资持有汉莎30-40%股份
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路透台北7月25日 - 台湾10年公债105/4期 殖利率周一早盘小幅走高。交易员称，由于央行引导银行间隔夜拆款利率微开高至0.177%，带动105/4殖利率盘初微幅弹升，惟多方气氛仍在，加上台股由红翻黑，皆令该券殖利率升幅略收敛至平盘附近狭幅整理。
他们表示，30年新券105/10期 发行前交易殖利率盘初弹高3个基点，主因该券流动性欠佳及上周交易商报价被偷袭致该券殖利率跌幅较深，今早殖利率弹幅才会比较大，但对其他年期主流券并未造成影响。
〞目前看来央行引导隔拆利率只是汇率、资金的动态调整。〞一位民营银行资深交易员说。
另位大型证券交易员则称，尽管央行引导隔拆利率波动区间很小，但又不时扰乱市场行情，早盘台债即受到央行引导隔拆利率开高的影响，105/4殖利率因而微扬，但随着台股跌幅扩大失守九千点关卡，料今日该券维持在既有区间窄幅波动。
台湾央行周一引导银行间隔拆利率开盘价由0.175%至0.177%，调整幅度达0.2基点，相较此前调幅仅0.1基点，波动幅度似有逐步扩大迹象。
美国长期公债收益率周五下滑，交投震荡。不过过去几周美国公布的经济数据普遍稳 健，支撑今年美国至少将升息一次的预期，公债收益率后市仍看涨。尾盘指标10年期公债 收益率1.568%，高于周四尾盘的1.565%。
本地时间10:20时，105/4殖利率走扬0.05基点至0.6640%，成交7亿台币；105/8R殖利率跌0.35基点至0.5095%，成交13.5亿台币；台股加权指数 则下跌0.79%。
交易员预估，今日105/4、105/8R殖利率主要交投区间料分别在0.66-0.68%、0.50-0.52%。
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欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉鱼县城镇建设 3 7 1/18簿记建档 *上限6.50% AA- 1/19-1/20 广州证券 投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 -- AA- 1/20
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今日拆款需求略有增加但并不殷切 ，手中剩余资金虽然不易消化，但没有出现削价竞争，利率大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0. 38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，主要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外， 还有数档国际版债券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，操作上还是趋于谨慎。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下来有公