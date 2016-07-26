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亚洲 | 2016年 7月 26日 星期二 09:44 BJT

两岸金融：台湾银行业第二季大陆曝险1.6兆台币，占净值比三降至0.52倍

路透台北7月26日 - 台湾金融监督管理委员会公布，2016年第二季底台湾全体银行业在中国大陆曝险金额
总计1兆(万亿)6,003.02亿台币，占净值比重再走低至0.52倍，曝险金额及占净值比重同为连三季走降。
    
    金管会资料显示，今年第二季全体银行业大陆曝险金额较上季减少75.52亿台币；上季则为1兆6,078.54亿
台币。
    
    39家台湾的银行业中，以兆丰国际商业银行在中国曝险金额占净值比重的0.72倍高居第一，法定的上限则
为1；紧随其后的是凯基商业银行、台湾工业银行、中国信托商银行，曝险占净值比分别为0.69倍、0.68倍、0
.62倍，分居第二、第三、第四。
    
    公股银行的兆丰银行则以1,734.89亿台币居总额度之冠。居次者为中国信托商业银行的1,457.22亿台币。
百分百官方持股的台湾银行也以1,230亿台币位居第三。
    
    下表为第二季台湾银行业对大陆曝险金额占净值比重最高的前10名（单位为百万台币）：
    
          银行                   大陆曝险金额           占净值比重(倍)
 兆丰国际商业银                        173,489                    0.72
             行                                 
   台湾工业银行                        19,238                     0.68
   凯基商业银行                        38,393                     0.69
 中国信托商业银                       145,722                     0.62
             行                                 
 台北富邦商业银                        99,322                     0.61
             行                                 
 台湾中小企业银                        41,207                     0.61
             行                                 
   玉山商业银行                         18,648                    0.59
   华南商业银行                        84,265                     0.58
 台新国际商业银                        52,156                     0.57
             行                                 
 日盛国际商业银                        10,590                     0.56
             行                                 
   所有银行合计                      1,600,302                    0.52
    资料来源：金管会。（完）

 (记者 詹静宜； 审校 董永年)

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