两岸金融：台湾银行业第二季大陆曝险1.6兆台币，占净值比三降至0.52倍

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透台北7月26日 - 台湾金融监督管理委员会公布，2016年第二季底台湾全体银行业在中国大陆曝险金额 总计1兆(万亿)6,003.02亿台币，占净值比重再走低至0.52倍，曝险金额及占净值比重同为连三季走降。 金管会资料显示，今年第二季全体银行业大陆曝险金额较上季减少75.52亿台币；上季则为1兆6,078.54亿 台币。 39家台湾的银行业中，以兆丰国际商业银行在中国曝险金额占净值比重的0.72倍高居第一，法定的上限则 为1；紧随其后的是凯基商业银行、台湾工业银行、中国信托商银行，曝险占净值比分别为0.69倍、0.68倍、0 .62倍，分居第二、第三、第四。 公股银行的兆丰银行则以1,734.89亿台币居总额度之冠。居次者为中国信托商业银行的1,457.22亿台币。 百分百官方持股的台湾银行也以1,230亿台币位居第三。 下表为第二季台湾银行业对大陆曝险金额占净值比重最高的前10名（单位为百万台币）： 银行 大陆曝险金额 占净值比重(倍) 兆丰国际商业银 173,489 0.72 行 台湾工业银行 19,238 0.68 凯基商业银行 38,393 0.69 中国信托商业银 145,722 0.62 行 台北富邦商业银 99,322 0.61 行 台湾中小企业银 41,207 0.61 行 玉山商业银行 18,648 0.59 华南商业银行 84,265 0.58 台新国际商业银 52,156 0.57 行 日盛国际商业银 10,590 0.56 行 所有银行合计 1,600,302 0.52 资料来源：金管会。（完） (记者 詹静宜； 审校 董永年)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完