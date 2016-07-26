两岸金融：台湾银行业第二季大陆曝险1.6兆台币，占净值比三降至0.52倍

路透台北7月26日 - 台湾金融监督管理委员会公布，2016年第二季底台湾全体银行业在中国大陆曝险金额 总计1兆(万亿)6,003.02亿台币，占净值比重再走低至0.52倍，曝险金额及占净值比重同为连三季走降。 金管会资料显示，今年第二季全体银行业大陆曝险金额较上季减少75.52亿台币；上季则为1兆6,078.54亿 台币。 39家台湾的银行业中，以兆丰国际商业银行在中国曝险金额占净值比重的0.72倍高居第一，法定的上限则 为1；紧随其后的是凯基商业银行、台湾工业银行、中国信托商银行，曝险占净值比分别为0.69倍、0.68倍、0 .62倍，分居第二、第三、第四。 公股银行的兆丰银行则以1,734.89亿台币居总额度之冠。居次者为中国信托商业银行的1,457.22亿台币。 百分百官方持股的台湾银行也以1,230亿台币位居第三。 下表为第二季台湾银行业对大陆曝险金额占净值比重最高的前10名（单位为百万台币）： 银行 大陆曝险金额 占净值比重(倍) 兆丰国际商业银 173,489 0.72 行 台湾工业银行 19,238 0.68 凯基商业银行 38,393 0.69 中国信托商业银 145,722 0.62 行 台北富邦商业银 99,322 0.61 行 台湾中小企业银 41,207 0.61 行 玉山商业银行 18,648 0.59 华南商业银行 84,265 0.58 台新国际商业银 52,156 0.57 行 日盛国际商业银 10,590 0.56 行 所有银行合计 1,600,302 0.52 资料来源：金管会。（完） (记者 詹静宜； 审校 董永年)