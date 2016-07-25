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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 11:14 BJT

《中国地方债发行日程表》--7月25日

以下为中国即将或正在招标发行的地方债:

  发债主体    规模      期限      票面利率     债券类型    发行时间      
           (亿元人民币)
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  上海市      162.6      3年      *2.52%       专项地方债    7/25
              243.9      5年      *2.65%
              162.6      7年      *2.81%
              243.9     10年      *2.81%
 *黑龙江省     46.5932   3年      周二招标     一般地方债    7/27
               68        5年      
               68        7年      
               45       10年    
               55.9522   5年                   专项地方债    7/27
               55        7年 
 *江苏省      128        3年      周五招标     一般地方债    8/1
              190        5年      
              190        7年      
              127       10年    
               76.2      3年                   专项地方债    8/1
              113        5年      
              113        7年      
               75       10年      
 *吉林省       12.0015   3年      周二招标     一般地方债    8/1
               35.96     5年      
               35.96     7年      
               35.96    10年    
               13.021    5年                   专项地方债    8/1
                1.742    7年      
               11.278   10年
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    注:*代表新增(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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