台湾货币市场：隔拆利率因央行引导走高，月底效应尚未显现

标题新闻：德国汉莎航空和阿联酋阿提哈德航空商谈合并事宜，后者可能通过增资持有汉莎30-40%股份
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* 央行引导隔拆利率上扬，资金尚属至中性 * 买票需求增加，但短票利率不变 * 寿险资金抽回，转向投信调度RP 记者/董永年 路透台北7月25日 - 台湾银行间隔夜拆款利率周一走高。资金调度人士说，今日央行引导开盘利率升至0. 177%，使得隔夜拆款利率也随之走扬，但区间低位也见0.176%。 虽然本周迈入月底，但尚未见紧俏感觉。今日以一周拆款利率即可取得跨月资金，银行端承作区间在0.26 -0.28%，票券商则在0.28-0.31%。 〞资金状况尚属至中性，但这次月底积数累三天，所以还要看。〞一银行资调人员说。 另一大型公股银行则称，开出的拆款利率较高，感觉没什么人要。 台湾银行间隔夜拆款利率 周一开在0.177%；上交易日开在0.175%、加权平均利率则收在0.176%。 本地时间14:14 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.144 32.070 台湾加权股价指数<.TWII 8,991.67 9,013.14 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.177% 0.176% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.176-0.177% 0.175-0.230% --一周拆款利率区间 0.177-0.300% 0.175-0.300% --两周拆款利率区间 0.250-0.310% 0.180-0.340% **短票利率不变** 短票方面，票券商交易员指出，周一发票量偏低，虽然买票需求有增加，但利率平稳不变。 〞头寸滥出来，本来不买跨月票的都买了。〞一大型票券商交易员说。 不过另一票券商交易员也坦言，虽然资金调度平顺，但利率的僵固性暂时无解。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.302%，区间在0.25-0.36%，成交量为126.95亿 台币；前日加权平均利率在0.300%，利率区间为0.25-0.35%，交易金额为78.88亿台币。 今日央行定存单到期金额为2,423亿台币，发行金额待稍晚公布。 本周到期央行定存单共1兆(万亿)3,815.5亿台币，分别为周二2,723.5亿、周三3,931.5亿、周四3,169亿 以及周五1,568.5亿台币。 拆款中心资料 显示，修正后周五超额准备为405亿台币，累计至周日超额准备8,433亿台币、加计前 期1%的超额准备为1兆712亿台币。 **RP资金多缺不一** 债券附买回(RP)市场方面，交易员指出，本周二有星展银行 发行2.25亿美元债券，周三又有300 亿台币五年公债交割，此令资金多缺不一，但无碍利率持稳。 交易员表示，因应债券交割，寿险业近日回钱较多，但投信端因申购款增加，买券需求较强。 〞为吸引投信跨月，利率有往上加1-2基点。〞一大型票券商交易员说。 今天证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率与上日水准一致，落在0.28-0.30%，与银行承作的公债RP 利率主要成交在0.30%，上日亦同在此水准。至于短天期及一个月天期公司债附买回利率主要成交在0.34-0.36 %。 今日大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率在0.21-0.25%；短天期公司债附买回利率与上日水 准一致，主要成交在0.21-0.28%。(完) (审校 林高丽)
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欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉鱼县城镇建设 3 7 1/18簿记建档 *上限6.50% AA- 1/19-1/20 广州证券 投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 -- AA- 1/20
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今日拆款需求略有增加但并不殷切 ，手中剩余资金虽然不易消化，但没有出现削价竞争，利率大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0. 38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，主要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外， 还有数档国际版债券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，操作上还是趋于谨慎。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下来有公