台湾汇市：台币兑美元连四日收贬，因国际美元走强及股利持续汇出

* 国际美元走强及股利汇出，台币连四日收贬 * 外资买超台股金额缩小，惟仍呈净汇入 * 月底出口商例行抛汇将出笼，台币应有撑 * 明日台币区间料在32.080-32.200 路透台北7月25日 - 台币兑美元 周一收低，呈连四贬走势；交易员表示，受到 国际美元走强及股利持续汇出影响，今天台币走势偏弱，且一举破贬32.100大关；惟随台币 走低，部分出口商开始进场抛售美元，且月底出口商例行抛汇将出笼，料台币应有支撑。 他们指出，今天外资在台股仍是买超且续呈净汇入，惟股利汇出金额远大于外资汇入款 ，加上美元走强，在韩元及新币等亚币均走贬带动下，台币跟着收低。 〞今天股利继续汇出，但纯外资还是净汇入的。〞一位资深汇银人士说。 资深汇银人士表示，近日外资在台股买超金额较小，汇入款亦不及先前多，且随着美元 转强、股利汇出力道不小使台币进一步走贬，〞今天纯外资虽然还是净汇入，但股利汇出金 额比较大，而且国际美元很强，台币等亚币都走弱。〞 但他们说，台币走低吸引出口商进场抛售美元，使台币获适度支撑；一大型银行交易员 即称，今天不少出口商都等在32.150附近价位，料短线台币若再走贬，将引发出口商进场大 抛美元；反之，台币若贬破32.150价位，出口商预期台币有望进一步走低而惜售美元，台币 则将下探32.200。 多数新兴亚洲货币周一下滑，因美元在四个月高位附近徘徊。不过在美国及日本央行本 周稍晚召开政策会议前，投资者保持谨慎。 台湾股市周一微幅收跌失守九千点关口，并录得连两日跌势；加权股价指数 收 跌0.24%，至8,991.67点。 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超59.26亿台币，连12个交易日买 超共计1,327.40亿台币；上交易日修正后为买超51.79亿台币。 交易员预估，明日台币区间在32.080-32.200间。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日指标一个月期美元/台币换汇点折价幅 度较上日尾盘微幅缩减；目前一个月美元/台币远汇 报32.083/32.123，上日 收在31.945。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.140 32.070 32.092-32.150 32.110 7.49 9.01 司 元太外汇经纪公 32.140 32.068 32.093-32.148 32.095 3.31 3.66 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.065/-0.055 -0.080/-0.060 美元/台币六个月期 -0.170/-0.155 -0.170/-0.140 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎；审校 乔艳红)