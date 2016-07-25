台湾汇市：台币兑美元连四日收贬，因国际美元走强及股利持续汇出

标题新闻：德国汉莎航空和阿联酋阿提哈德航空商谈合并事宜，后者可能通过增资持有汉莎30-40%股份
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* 国际美元走强及股利汇出，台币连四日收贬 * 外资买超台股金额缩小，惟仍呈净汇入 * 月底出口商例行抛汇将出笼，台币应有撑 * 明日台币区间料在32.080-32.200 路透台北7月25日 - 台币兑美元 周一收低，呈连四贬走势；交易员表示，受到 国际美元走强及股利持续汇出影响，今天台币走势偏弱，且一举破贬32.100大关；惟随台币 走低，部分出口商开始进场抛售美元，且月底出口商例行抛汇将出笼，料台币应有支撑。 他们指出，今天外资在台股仍是买超且续呈净汇入，惟股利汇出金额远大于外资汇入款 ，加上美元走强，在韩元及新币等亚币均走贬带动下，台币跟着收低。 〞今天股利继续汇出，但纯外资还是净汇入的。〞一位资深汇银人士说。 资深汇银人士表示，近日外资在台股买超金额较小，汇入款亦不及先前多，且随着美元 转强、股利汇出力道不小使台币进一步走贬，〞今天纯外资虽然还是净汇入，但股利汇出金 额比较大，而且国际美元很强，台币等亚币都走弱。〞 但他们说，台币走低吸引出口商进场抛售美元，使台币获适度支撑；一大型银行交易员 即称，今天不少出口商都等在32.150附近价位，料短线台币若再走贬，将引发出口商进场大 抛美元；反之，台币若贬破32.150价位，出口商预期台币有望进一步走低而惜售美元，台币 则将下探32.200。 多数新兴亚洲货币周一下滑，因美元在四个月高位附近徘徊。不过在美国及日本央行本 周稍晚召开政策会议前，投资者保持谨慎。 台湾股市周一微幅收跌失守九千点关口，并录得连两日跌势；加权股价指数 收 跌0.24%，至8,991.67点。 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超59.26亿台币，连12个交易日买 超共计1,327.40亿台币；上交易日修正后为买超51.79亿台币。 交易员预估，明日台币区间在32.080-32.200间。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日指标一个月期美元/台币换汇点折价幅 度较上日尾盘微幅缩减；目前一个月美元/台币远汇 报32.083/32.123，上日 收在31.945。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.140 32.070 32.092-32.150 32.110 7.49 9.01 司 元太外汇经纪公 32.140 32.068 32.093-32.148 32.095 3.31 3.66 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.065/-0.055 -0.080/-0.060 美元/台币六个月期 -0.170/-0.155 -0.170/-0.140 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎；审校 乔艳红)
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欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉鱼县城镇建设 3 7 1/18簿记建档 *上限6.50% AA- 1/19-1/20 广州证券 投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 -- AA- 1/20
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今日拆款需求略有增加但并不殷切 ，手中剩余资金虽然不易消化，但没有出现削价竞争，利率大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0. 38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，主要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外， 还有数档国际版债券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，操作上还是趋于谨慎。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下来有公