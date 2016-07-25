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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 17:36 BJT

台湾汇市：台币兑美元连四日收贬，因国际美元走强及股利持续汇出

* 国际美元走强及股利汇出，台币连四日收贬
    * 外资买超台股金额缩小，惟仍呈净汇入
    * 月底出口商例行抛汇将出笼，台币应有撑
    * 明日台币区间料在32.080-32.200

    路透台北7月25日 - 台币兑美元 周一收低，呈连四贬走势；交易员表示，受到
国际美元走强及股利持续汇出影响，今天台币走势偏弱，且一举破贬32.100大关；惟随台币
走低，部分出口商开始进场抛售美元，且月底出口商例行抛汇将出笼，料台币应有支撑。
    
    他们指出，今天外资在台股仍是买超且续呈净汇入，惟股利汇出金额远大于外资汇入款
，加上美元走强，在韩元及新币等亚币均走贬带动下，台币跟着收低。
    
    〞今天股利继续汇出，但纯外资还是净汇入的。〞一位资深汇银人士说。
     
    资深汇银人士表示，近日外资在台股买超金额较小，汇入款亦不及先前多，且随着美元
转强、股利汇出力道不小使台币进一步走贬，〞今天纯外资虽然还是净汇入，但股利汇出金
额比较大，而且国际美元很强，台币等亚币都走弱。〞
    
    但他们说，台币走低吸引出口商进场抛售美元，使台币获适度支撑；一大型银行交易员
即称，今天不少出口商都等在32.150附近价位，料短线台币若再走贬，将引发出口商进场大
抛美元；反之，台币若贬破32.150价位，出口商预期台币有望进一步走低而惜售美元，台币
则将下探32.200。
    
    多数新兴亚洲货币周一下滑，因美元在四个月高位附近徘徊。不过在美国及日本央行本
周稍晚召开政策会议前，投资者保持谨慎。 

    台湾股市周一微幅收跌失守九千点关口，并录得连两日跌势；加权股价指数 收
跌0.24%，至8,991.67点。 
    
    台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超59.26亿台币，连12个交易日买
超共计1,327.40亿台币；上交易日修正后为买超51.79亿台币。 

    交易员预估，明日台币区间在32.080-32.200间。              
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日指标一个月期美元/台币换汇点折价幅
度较上日尾盘微幅缩减；目前一个月美元/台币远汇 报32.083/32.123，上日
收在31.945。
  
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交量   上日 
                        元                                       亿美元  
                      报价                                               
 台北外汇经纪公     32.140     32.070   32.092-32.150   32.110     7.49    9.01
 司                                                                      
 元太外汇经纪公     32.140     32.068   32.093-32.148   32.095     3.31    3.66
 司                                                                      
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 美元/台币一个月期        -0.065/-0.055              -0.080/-0.060
 美元/台币六个月期        -0.170/-0.155              -0.170/-0.140
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价     

 (记者 罗两莎；审校 乔艳红)

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