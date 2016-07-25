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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 11:20 BJT

日本股市：早盘收高，寄望日本央行能祭出刺激措施

“我认为日经指数很有可能测试区间上端，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura称，并认为下行支撑位在16,000点，阻力位在17,000点左右。

美国股市上周录得连续第四个周线涨幅，标准普尔500指数 周五再创纪录最高收位。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周将召开会议，料周三肯定会维持利率不变，但投资者焦点主要集中于日本央行的决定上。据路透访问的多数分析师，日本央行料在周五结束的两日会议上放宽政策。

政府消息人士上周告诉路透，日本政府正在准备总价值在1,900亿美元或更高的经济刺激计划，不过实际政府支出可能不足该金额的一半。

周一稍早公布的经济数据显示，日本6月出口降幅低于预期，初步表明海外需求可能正从去年开始的持续疲弱态势中复苏。

此外，日本政府周一维持对出口和工业生产的评估不变，但有迹象显示，随着出口下滑，企业活动正在丧失动能。

东证股价指数 涨0.4%至1,332.11点。

JPX-日经400指数 涨0.6%至11,981.78点。(完)

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