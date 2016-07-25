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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 11:17 BJT

《全球汇市》美元兑日圆和欧元保持强势，因风险偏好上升

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0970  1.0973  -0.03  +1.01  1.0860
    美元/日圆            106.42  106.06  +0.34 -11.54  120.30
    欧元/日圆         116.76  116.48  +0.24 -10.51  130.47
    美元/瑞郎            0.9874  0.9869  +0.05  -1.44  1.0018
    英镑/美元            1.3125  1.3106  +0.14 -10.94  1.4738
    美元/加元            1.3136  1.3124  +0.09  -5.08  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6838  6.6818  +0.03  +1.76  6.5680
    澳元/美元            0.7472  0.7461  +0.15  +2.71  0.7275
    新西兰元/美元        0.6981  0.6997  -0.23  +2.29  0.6825
    澳元/日圆         79.550  79.140  +0.52  -9.21  87.620
    新西兰元/日圆     74.320  74.140  +0.24  -9.34  81.980
    英镑/日圆         139.70  138.99  +0.51 -21.17  177.22
    澳元/新西兰元     1.0702  1.0644  +0.54  +0.36  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 王洋/孙国玉/汪红英/张荻/张若琪 审校 张涛/孙茉莉/白云/李婷仪)

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