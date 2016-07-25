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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 11:09 BJT

台湾股市：盘中自逾一年高点回落，电子和金融保险类股下跌

路透台北7月25日 - 台湾股市周一盘中从逾一年高点回落，投资者对台积电 等近期上涨个股了结获利。

0258 GMT，加权股价指数 跌0.6%，报8,954.58点。稍早曾触及高点9,085.91，为2015年7月以来盘中最高。

电子类指数 和金融保险类指数双双下滑约0.7%。台积电挫跌近1%。(完)

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