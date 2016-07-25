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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 11:17 BJT

《汇市简讯》美元兑马币持坚，交投清淡

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* 美元兑马币(林吉特)持坚，但整体交投十分清淡，流动性不高

* 股市逢低买盘为马币下跌提供缓冲，马来西亚股市KLCI指数涨0.44%

* 美元兑马币盘中交投于4.0700-4.0850区间，现报4.0830-70

* 美元兑马币无本金交割远期外汇(NDF)现报4.0845-4.0905(完)

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