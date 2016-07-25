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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 15:52 BJT

《中国金融债发行日程表》--7月25日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限      票面利率       债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)    或参考收益率
 =============================================================================
  农发行         60            1       *2.31%          固息增发债   7/26-7/27
                 50            3       *2.79%
                 50            5       *2.96%
                 50            7       *3.2135%
                 50           10       *3.2128%
                  (2016年第19、20、21期新发债及17、18期增发债)       
 *国开行      至多30           3        周二招标       固息增发债   7/27-7/28
              至多70           5  
              至多70           7  
              至多130         10  
              至多30          20                                     
                  (2016年第八、六、七期、10期和五期增发债)
 *进出口行    至多50           5        周四招标       固息金融债   7/28-8/1
              至多50          10       
                      (第六期和第三期增发债)    
 *进出口行       50            1       *2.20%          固息金融债   7/21-7/25
                 50           10       *3.1679%
                      (第八期新发债和第三期增发债) 
      
  注: *表示新增。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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